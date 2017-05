I LINGUAGGI DELLA MUSICA/ James Taylor, la canzone e il suo maestro

James Taylor

Al Centro Culturale di Milano, nella nuova, centralissima sede di Largo Corsia dei Servi, 4 si riprende ad ascoltare e a parlare di musica. Una serie di quattro incontri che si snodano fra maggio e giugno 2017 va a toccare ambiti diversi della musica chiamata extra-colta, insomma non classica, mettendo l’accento sull’ascolto e sulla scoperta (o riscoperta) di alcune importanti radici.

La musica si muove, si intitola la rassegna: i linguaggi della musica oggi – serate di parole e musica live. Si comincia Giovedì 4 maggio: la voce di Gianni Fusco e la chitarra (oltre che la narrazione) di Walter Muto presentano al pubblico la figura di James Taylor, uno dei padri della canzone d’autore nordamericana. Attraverso contributi video, aspetti biografici e canzoni eseguite dal vivo, si illustrerà l’avventurosa e profonda esperienza umana ed artistica dell’autore, mettendone in luce i tratti principali e maggiormente interessanti.

Un concerto di Dixieland rappresenta invece il secondo appuntamento, in programma per Venerdì 19 maggio. La Hot Ramblers Jazz Band festeggia con il suo repertorio spumeggiante i cento anni trascorsi dalla prima incisione di un disco jazz, guarda caso legata a musicisti di origine italiana.

Il terzo appuntamento è dedicato al mondo della chitarra acustica, mediante l’incontro fra Walter Muto ed un chitarrista che non si definisce tale, Sergio Arturo Calonego. Un dialogo su strumento, poetica, modo di vedere la vita e l’arte di un esecutore insignito un paio d’anni fa di un prestigioso premio, quello dell’ADGPA (Atkins-Dadi Guitar Players Association), una delle più importanti istituzioni europee nel campo del suo strumento. Incontriamo la chitarra come strumento solista ed evocatore nella serata di Giovedì 8 giugno.

Finale dedicato ad un altro grande, scomparso prematuramente già da un lustro, Lucio Dalla. A parlarne, sempre introdotto e coadiuvato da Walter Muto, un amico dell’artista, bolognese come lui e noto al pubblico televisivo per tutta una serie di programmi, sia in ambito sportivo che di intrattenimento, Giorgio Comaschi. Nella serata di Giovedì 15 giugno, i suoi racconti si alterneranno ai contributi video ed alle esecuzioni live di Walter Muto, in un caleidoscopio di suoni, immagini e parole. Canzoni indimenticabili ed uno sguardo particolare e sempre attento alla realtà emergeranno dalle bellissime canzoni di Dalla, rese vive e contestualizzate dall’esperienza personale di Comaschi.

Quattro incontri da non perdere, tutti alle ore 21 al Centro Culturale di Milano.

© Riproduzione Riservata.