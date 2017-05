JUSTIN BIEBER/ Il suo “Despacito” riporta la musica spagnola in top 10 per la prima volta dopo "Macarena"

Justin Bieber

JUSTIN BIEBER, IL SUO “DESPASITO” RIPORTA LA MUSICA SPAGNOLA IN TOP 10 PER LA PRIMA VOLTA DAI TEMPI DELLA MACARENA - Justin Bieber ha riportato la musica in lingua spagnola in cima alle classifiche americane per la prima volta dai tempi della Macarena. Il cantante canadese c’è riuscito grazie a Despacito, la canzone di Luis Fonsi e Daddy Yankee che ha remixato dandogli un tocco più dance e meno latino. Il brano ha scalato la classifica di questa settimana, passando dal quarantottesimo posto al nono e dando ad entrambi gli artisti latini la loro prima hit da Top 10 nella classifica americana che racchiude tutti i generi. La popolarità della canzone è cresciuta gradualmente nelle scorse settimane ed era già una hit in altri Paesi.

Ora però il brano è davvero consacrato come un successo grazie al suo numero 9 nella classifica americana che la farà ricordare per sempre nella storia della musica. Despacito diventa infatti la prima canzone di lingua spagnola a raggiungere la top 10 nella classifica Hot 100 americana negli ultimi 20 anni. Come sottolineato da Billboard, l’ultimo brano ad aver raggiunto tali vette fu “Macarena” dei Los Del Rio, che rimase in classifica per ben quattordici settimane nell’ormai lontano 1996. A dare questo impulso alla canzone è sicuramente la presenza della voce di Justin Bieber nel remix, che ha dato al brano l’impulso che mancava per conquistare anche gli States.

