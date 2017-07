EMMA MARRONE/ Nuova vita e nuovo look per la cantante? (Oggi, 30 giugno 2017)

Emma Marrone

EMMA MARRONE - Continua il periodo di grandi cambiamenti per Emma Marrone. La cantante, impegnatissima nella stesura del suo nuovo album, negli ultimi tempi appare ai fan molto più interessata alla moda e al proprio aspetto fisico: la conferma è arrivata proprio dalla sua recente partecipazione alle sfilate della Fashion Week di Milano, ma anche dal suo look meno trasandato e rocker di quanto ci aveva abituato in passato. Le critiche riguardo la scelta degli abiti sembrano ora solo un lontano ricordo (ricordate il suo completo jeans ad Amici?) mentre ora i suoi sostenitori apprezzano il taglio di capelli e gli abiti ben più ricercati.

La conferma di questo grande cambiamento è arrivata anche dal profilo Instagram della Marrone, nel quale la cantante ha scritto: "It's a new dawn It's a new day It's a new life For me And I'm feeling good" ovvero "E' una nuova alba, un nuovo giorno, una nuova vita per me e mi sento bene". Se da un lato sorprende l'uso dell'inglese, evidenziato anche negli ultimi post, dall'altro è la consapevolezza del cambiamento ad attirare l'attenzione dei fan della salentina. A cosa sono dovute queste importanti novità? La cantante stupirà ancora con nuovi progetti? Clicca qui per leggere quanto scritto e leggere i commenti dei suoi tantissimi sostenitori.

