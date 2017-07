JUSTIN BIEBER / il Purpose Tour fa tappa a Cardiff, poi si sposterà a Londra (oggi, 30 giugno)

Justin Bieber

JUSTIN BIEBER: IL PURPOSE TUOR FA TAPPA A CARDIFF (OGGI, 30 GIUGNO) - La fase europea del Purpose Tour di Justin Bieber si avvia alla conclusione. La pop star, che nelle ultime settimane ha toccato varie nazioni del vecchio continente tra le quali l'Italia, si esibirà questa sera al Principality Stadium di Cardiff. Si tratterà della penultima data prima di una pausa di circa un mese: il 2 luglio, si concluderà infatti la tournee europea per l'attesissimo concerto di Londra dopodiché l'idolo delle teenagers farà ritorno negli Stati Uniti e in Canada per gli ultimi trionfali concerti promozionali.

La preoccupazione non manca per i due eventi in terra britannica, dopo il terribile attentato avvenuto a Manchester durante il concerto di Ariana Grande. Non è certo un caso che qualche settimana fa in molti si fossero chiesti se davvero valesse la pena di mantenere intatto il programma di Justin Bieber, che avrebbe potuto essere terreno facile per nuovi tragici avvenimenti. Per evitare nuovi drammi, questa sera e il 2 luglio a Londra sono attesi dei controlli restrittivi da parte delle Forze dell'Ordine: come già accaduto per l'evento speciale a Manchester in ricordo delle vittime dell'attentato, la zona adiacente allo stadio verrà chiusa e non sarà possibile accedervi se non con i biglietti del concerto. Non sarà possibile inoltre portare con sé zaini o borse, né tanto meno oggetti potenzialmente pericolosi per la salute delle altre persone.

