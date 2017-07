Vasco Rossi / Concerto Modena Park: finalmente live i primi successi (ultime notizie)

Vasco Rossi, manca poco alla notte del Modena Park

VASCO ROSSI, CONCERTO MODENA PARK: FINALMENTE LIVE I PRIMI SUCCESSI - Erano vietati gli spoiler, ma da quello che si è capito nel soundcheck per 15.000 fortunati al Modena Park, il megaconcerto di Vasco Rossi di sabato 1 luglio darà spazio anche ad alcuni dei suoi primissimi successi, che sicuramente esalteranno i fans della prima ora. A partire da “Sballi ravvicinati del terzo tipo”, che raramente era stata proposta in scaletta negli ultimi grandi concerti di Vasco, fino a quello che sarà un inedito assoluto, “Ed il tempo crea eroi”, pezzo che mai si era potuto apprezzare dal vivo con Vasco sul palco in precedenza. E poi “Jenny”, “Silvia”, “Ieri ho sgozzato mio figlio”, ed anche pezzi già noti live ma che fanno parte del primissimo vasco come “Asilo Republic” e “Lunedì”. Insomma, ci sarà spazio per un excursus che abbraccerà davvero tutta la carriera di Vasco: compresi i medley, i pezzi eseguiti dovrebbero essere 40, proprio come gli anni trascorsi sui palchi di tutta Italia dal rocker di Zocca.

VASCO ROSSI, CONCERTO MODENA PARK: LE PAROLE DEL SINDACO - A prendere parte del concerto Vasco Rossi c'era anche un nutrito gruppo di fan, oltre a 500 residenti della città. Vasco ha ringraziato la città di Modena con queste parole: "Grazie al comune e ai modenesi per la pazienza che avranno nell’accogliere questa moltitudine pacifica ed entusiasta". Il sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli ha replicato in questo modo: "Con la tua grande energia stai trasmettendo un messaggio in tutta Italia: sei un uomo della nostra terra, un grande artista e stiamo facendo un grande spettacolo per valorizzare te e Modena. Ti ringrazio moltissimo della tua passione, dell'energia delle tue canzoni e della forza che stai mettendo per continuare a trasmettere emozioni". Nelle prove generali sono state eseguite circa trenta canzoni. L'evento si avvicina sempre di più.

VASCO ROSSI, CONCERTO MODENA PARK: LA PRIMA VOLTA IN CITTA' - Vasco Rossi, al Modena Park, salirà per la settecentottantunesima volta sul palco. abbiamo un curioso annedoto riguardo Modena. Il piccolo Vasco mette piede a Modena per la prima volta da solo a 10 anni. Arriva in corriera, attraversa il parco Enzo Ferrari, quello del concertone, e va a prendere lezioni di canto. Deve prepararsi al concorso Usignolo d'Oro che si tiene in città. Vincerà con il punteggio massimo e il suo nome finirà per la prima volta sui giornali. Un portafortuna quindi per il cantante diventato poi una star internazionale. Un crescendo incredibile partito da Zocca, paesino dove è nato nel 1952. I 40 anni di carriera festeggiati a Modena rappresentano anche il record di spettatori paganti, duecentoventimila. Tutti i suoi fan sono in trepida attesa, si contano le ore che mancano al grande evento.

VASCO ROSSI, CONCERTO MODENA PARK: COME SEGUIRLO DA CASA? - Al Parco Ferrari di Modena è tutto pronto per il Modena Park, il concerto che fra oggi e domani, 1 luglio, vedrà 220.000 persone nella cittadina emiliana. Grande protagonista Vasco Rossi e la sua maestosa celebrazione di 40 anni di carriera.Il live ha registrato un record mondiale, trattandosi infatti del concerto con il più alto numero di spettatori paganti di sempre. Esistono un’infinità di modi e luoghi per poter seguire l’evento anche a distanza per chi non ha il biglietto: in giro per l’Italia sono infatti stati montati decine di maschermi e sono state predisposte un centinaio di sale dove i fan di Blasco potranno godersi il concerto. Inoltre Rai Uno trasmetterà uno speciale dedicato al concerto a partire dalle ore 20:35 anche se a quanto sembra il live non verrà messo in onda in forma integrale. L’ultima opzione per seguire il Modena Park in diretta streaming è legata ai social network: tramite Facebook, Twitter e Instagram potrete infatti vedere gli highlights dell’evento rock.

VASCO ROSSI, CONCERTO MODENA PARK: ANSIA PER IL GRANDE GIORNO, L’ALBUM DEI RICORDI DEI FANS – La festa di Vasco Rossi è iniziata ufficialmente ieri con il soundcheck, aperto agli iscritti al fanclub e ai residenti che hanno potuto partecipare attraverso l’invito. La prova generale del grande concerto di Modena Park è andata alla grande e per domani sera è già tutto pronto. All’esterno di Modena Park che ospiterà l’evento sono tantissimi i fans accampati da giorni, pronti a prendere d’assalto le prime file. Per celebrare al meglio i 40 anni di carriera di Vasco, la pagina Facebook “Vasco Rossi un Dio” ha invitato tutti i fans del Komandante a condividere foto e video di quella che sarà una splendida giornata. “Come ogni anno abbiamo creato un album che vedrà protagonista ognuno di voi. INVIATECI LE VOSTRE FOTO, dal viaggio alla fila ai cancelli, dal soundcheck al concerto dell'1 luglio... qui si fa la storia!”, si legge nell’invito. Sono già tantissime le foto che i fans, già presenti a Modena o in procinto di partire, hanno inviato. Cliccate qui per vedere tutto (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

VASCO ROSSI, CONCERTO MODENA PARK: TUTTI I NUMERI – Alto come un palazzo di otto piani, largo 130 metri e con 1.500 metri quadri di schermi in movimento: è questo il palco che, domani sera, al Modena Park, accoglierà Vasco Rossi e la sua band per l’evento dell’anno. Il concerto sarà ripreso da 26 telecamere di cui uno del 1977, scelta per celebrare i 40 anni di carriera del rocker di Zocca. Lo staff operativo, invece, comprende tra le 270 e le 300 persone che lavoreranno senza sosta affinchè tutto si svolga nel massi ordine. All’interno del Modena Park sono stati disposte varie zone in cui i 220mila spettatori potranno divertirsi e riposarsi in attesa di quello che è stato definito “il concerto più bello della vostra vita” (leggete in basso). Oltre alle varie aree ristoro, infatti, ci sarà la zona d’ombra e le varie aree adibite al personale medico. La radio ufficiale che seguirà la mega festa di Vasco è Radio Italia che farà divertire il pubblico prima che scatti l’ora X (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

VASCO ROSSI, CONCERTO MODENA PARK: LE EMOZIONI DI CHI HA VISTO IL SOUNDCHECK – Domani, 1° luglio 2017, sarà il giorno di Vasco Rossi. A Modena Park, andrà in scena il più grande concerto che sia mai stato realizzato in Italia. Con gli oltre 220mila fans paganti, Vasco Rossi festeggerà i suoi 40 anni di carriera con uno show indimenticabile. Ieri sera, Vasco e la sua band hanno fatto le prove generali con il soundcheck a cui hanno assistito i membri del fanclub e i residenti. A scatenare l’entusiasmo dei fans è stato il commento dell’amministratore della pagina “La combriccola del Blasco” che, ancora con la musica nelle orecchie e nel cuore, ha informato i seguaci della pagina su quello che accadrà domani sera. “Appena tornato dal soundcheck. E niente. State per assistere al concerto più bello della vostra vita. Semplicemente”, si legge sulla fanpage. Vasco, dunque, è pronto ad emozionare i suoi fans con 40 canzoni che rappresentano la sua filosofia di vita (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

VASCO ROSSI, CONCERTO MODENA PARK: L’ANTIPASTO DEL SOUNDCHEK - Nella giornata di giovedì 29 giugno, 10500 persone hanno potuto gustarsi un anteprima di quello che si prospetta come l’evento musicale dell’anno, ovvero il concerto di Vasco Rossi al Modena Park, sabato 1 luglio. 220.000 i biglietti venduti, ma i 10.000 iscritti al fan club ufficiale del “Blasco” e i 500 residenti invitati ad assistere alle prove, per scusarsi dei disagi che hanno dovuto subire per l’allestimento del concerto, hanno potuto vedere in anteprima il soundchek e farsi un’idea di quello che sarà il maxi-evento di sabato sera. I cancelli sono stati aperti alle ore 17 e i presenti sono subito accorsi sotto il palco. L’anticipazione è rimasta però a loro circoscritta, visto che come d’accordo non è stato possibile scattare foto, pubblicare sui social documentazione delle prove e nemmeno diffondere anticipazioni su quella che sarà la scaletta, che dovrebbe comunque essere composta da circa quaranta canzoni.

VASCO ROSSI: TUTTI I NUMERI DEL MODENA PARK - Quello del Modena Park sarà senza ombra di dubbio il concerto dei record, con oltre 220.000 spettatori che stabiliranno innanzitutto il primato mondiale di pubblico pagante per un singolo concerto. Anche i numeri che faranno il contorno dell’evento sono comunque assolutamente ragguardevoli, se si pensa che da tutta Italia per raggiungere il Modena Park si metteranno in moto 60.000 automobili e ben 900 pullman, per chi si è organizzato in gruppo. Per l’organizzazione generale sono state mobilitate 5000 persone, di cui mille facenti parte delle forze dell’ordine che dovranno vigilare sull’enorme iniziativa. Quindi, 12 milioni di euro di incasso a fronte di 10 d’investimento, considerando i costi complessivi dell’organizzazione ed i 440.000 euro versati al Comune di Modena come rimborso forfettario. Per il deflusso completo di tutto il pubblico occorreranno circa sette ore, e si considera che solo alle ore otto del mattino della domenica dopo l’evento la situazione dovrebbe essere tornata alla normalità.

VASCO ROSSI: IL CONTO ALLA ROVESCIA PER IL 1 LUGLIO - Nella giornata di venerdì 30 luglio partirà dunque ufficialmente il conto alla rovescia per la grande notte del 1 luglio al Modena Park, con Vasco Rossi che batterà il record degli A-Ha a Rio de Janeiro, che riuscirono nel 1991 a staccare ben 198000 biglietti nella data brasiliana del loro tour. Il palco sarà largo 150 metri ed esteso in altezza come un palazzo di otto piani, con 80 telecamere che riprenderanno nei dettagli il concerto da sotto il palco. Rai 1 trasmetterà la diretta del concerto ovviamente senza riprendere per intero le canzoni, ma alternando alcuni frammenti di musica a commenti e considerazioni, filmando l’atmosfera unica che si respirerà al Modena Park. Per chi non potrà essere presente dal vivo, 197 cinema in tutta Italia trasmetteranno integralmente l’evento, che sfiorerà le 4 ore di durata per 40 canzoni proposte, 1 per ogni anno di carriera di Vasco nella sua avventura che dal 1977 lo porta a calcare i palchi di tutta Italia, raggiungendo sempre numeri da record.

