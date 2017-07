FAMMIGODERE/ Rewind, video: fan trasgressive in delirio ed è subito topless-mania

Vasco Rossi

CONCERTO DI VASCO ROSSI: LA TOPLESS-MANIA COINVOLGE DAVVERO TUTTI

REGGISENI E FAN IN DELIRIO, IRONIA SUL WEB - Il momento più atteso e quello più caldo della serata interamente dedicata a Vasco Rossi, ieri si è registrato sulle note di Rewind, quando le fan, in particolare le più trasgressive, hanno dato il via al lancio di reggiseni sui quali vi era la scritta "Fammi godere", facendo andare letteralmente in delirio Modena Park ed i telespettatori di Rai1, le cui telecamere non hanno potuto evitare lo sfoggio di seni al vento. In tante giovanissime, infatti, sono rimaste senza reggiseno lasciandosi travolgere dalla musica, mentre sul web si moltiplicavano i commenti ironici a partire da chi twittava: "Caro, accendiamo la Tv che danno il concerto di Vasco Rossi? Può essere che vediamo nostra figlia". Ma a finire travolto ancora oggi da quella che è stata definita una vera e propria topless-mania è stato anche Lucio Presta che stamattina ha twittato con entusiasmo in merito agli eccellenti risultati in termini di ascolto registrati dallo speciale di Rai1 condotto da Paolo Bonolis (di cui lui è agente), postando una foto emblematica che lo immortala proprio con uno dei tanti reggiseni protagonisti ieri, accompagnato dall'hashtag "#fammigodere". (Aggiornamento di Emanuela Longo)

CONCERTO DI VASCO ROSSI: LE FAN SVENTOLANO I REGGISENI SULLE NOTE DI "REWIND"

RAI 1 TRASMETTE I REGGISENI AL MODENA PARK - Il momento Rewind era stato ampiamente annunciato in occasione del grandissimo evento del rocker Vasco Rossi, trasmesso anche in diretta tv su Rai1. Tra i vari momenti degni di nota quello destinato a fare più discutere si è compiuto sulle note della celebre canzone del Basco al suon di "Fammi godere", uno dei versi più smaliziati e amati del brano Rewind, ovviamente in scaletta. Lo stesso conduttore Paolo Bonolis, in vista del momento che avrebbe previsto un flashmob realizzato da una nota marca di intimo e che per l'occasione ha regalato reggiseni ai presenti con la scritta "Fammi godere", ha manifestato qualche ansia, tanto da commentare in diretta televisiva: "Non sappiamo se questo sarà un momento da Rai1...". Preoccupazioni confermate dalla trasmissione in diretta tv sul primo canale pubblico di decine e decine di ragazze con reginesi in mano sventolanti ma anche qualche seno nudo che certamente ha fatto non poco imbarazzare Viale Mazzini. E sui social è subito stato grande fermento, così come tra gli oltre 220 mila presenti al Modena Park. (Aggiornamento di Emanuela Longo)

Al concerto di Vasco Rossi sulle note di "Rewind" parte il flashmob delle fan!

VOLANO REGGISENI AL MODENA PARK - L'atmosfera al concerto evento per i 40 anni di carriera di Vasco Rossi si sta letteralmente surriscaldando! Visto l'immenso amore dei fan verso il Komandante, stasera al concerto ci sarà un record particolare. Un flash mob con lancio di 5000 reggiseni sul palco. Il fan club ufficiale del Blasco ha scritto su ogni indumento intimo femminile le parole “Fammi godere”, uno dei versi di “Rewind” più cantati e più amati da tutti gli appassionati del Komandante. Le fan dovranno indicare i propri reggiseni e al grido di “fammi un piacere” dovranno lanciarli verso Vasco o, se non fossero abbastanza vicine, semplicemente verso l’alto.

Ed ecco che, nel mezzo della canzone, la telecamera ha inquadrato decolletè nudi al vento proprio in onore del cantante che ha assistito divertito alla scena. Tra le cinquanta partecipanti delle prime file ci sarebbe inoltre anche un misterioso premio in palio. Il fan club e i 500 fortunati residenti modenesi che sono riusciti a ottenere il biglietto, saranno protagonisti di qualcosa di storico sotto il palco di Modena Park. Un'iniziativa davvero simpatica che ha divertito molto anche Vasco Rossi. Il cantante ha infatti messo uno dei reggiseni lanciati dalle sue fan in testa e ha concluso con un quasi piccante cambio di frase alla fine "Fammi un p....iacere!" (Ecco il reggiseno 'incriminato')

