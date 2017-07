...Stupendo / Video e analisi del testo: l’amara ammissione che non c’è più tempo per riprovarci

Vasco Rossi

…STUPENDO, LA DELUSIONE DI CHI VOLEVA CAMBIARE IL MONDO

Il brano “..Stupendo” è tra quelli che il cantante emiliano Vasco Rossi proporrà questa sera nel corso del concerto del Moderna Park in occasione dei festeggiamenti dei quarant’anni di carriera. Pubblicato il 6 febbraio del 1993 all’interno dell’album Gli spari sopra, ottenne un enorme successo. L’album lanciato dai singoli Gli spari sopra e Vivere / Walzer di comma, riuscì a superare il milione di vendita, cifra non semplice da raggiungere anche in virtù di un mercato discografico che iniziava a perdere colpi. Assieme a ..Stupendo ci sono anti altri pezzi di spessore come Vivere, Delusa e Gabri. Tra i musicisti che hanno dato il loro contributo figurano gli inseparabili Tullio Ferro, Maurizio Solieri e Claudio Golinelli.

La canzone rappresenta una sorta di guardasi indietro da parte del rocker emiliano che esordisce ricordando i tempi in cui sono stati effettuati dei tentativi per cambiare la società civile. Se da un lato Vasco guardando una foto vede riaffiorare ricordi felici dall’altro c’è l’amara ammissione che non c’è più tempo per riprovarci giacché la vita è una sola:

Era difficile ricordo bene / Ma era fantastico provarci insieme. / Ed ora che non mi consolo / Guardando una fotografia / Mi rendo conto che il tempo vola / E che la vita poi è una sola

Nei ricordi del rocker emiliano ci sono quei momenti in cui tutto sembra realizzabile comprese le utopie, mettendo al primo posto la fantasia:

E mi ricordo chi voleva / Al potere la fantasia... / Erano giorni di grandi sogni...sai / Eran vere anche le utopie

Infine si rivolge a chi ha lottato per avere un mondo migliore e che sta facendo tante polemiche ma ora deve accontentarsi:

Però ricordo chi voleva / Un mondo meglio di così! / Sì proprio tu che ti fai delle storie... / (ma dai)... / / Cosa vuoi Tu più di così

VIDEO "…STUPENDO"

