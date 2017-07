Albachiara / Video e analisi del testo: qual'è il significato della storica canzone di Vasco Rossi?

Vasco, Albachiara

Albachiara, ecco a chi è dedicata la canzone di Vasco Rossi?

Albachiara di Vasco Rossi, più che una canzone, ha letteralmente segnato la vita di moltissime persone. Fan o meno del "Komandante", questa meravigliosa perla della musica italiana, ha segnato la vita - un po' - di tutti. Chi non l'ha mai cantata guardando le stelle d'estate? La canzone è stata pubblicata come singolo nel 1979 dall'etichetta discografica Lotus e, che vi piaccia o meno, possiamo assicurarvi che non parla d'amore. Albachiara infatti, è un raro esempio di canzone straordinaria senza che però il sacro fuoco dell'amore possa (s)travolgerla. In Albachiara, il mitico Vasco non pronuncia mai la parola "Ti amo" ma parla comunque di sentimenti profondi ed anche tanto intimi. Vasco, ha raccontato di avere scritto la canzone di getto, aspettando che sua madre preparasse il pranzo e fosse pronto in tavola. Il pezzo, parla di una tredicenne che lui incontrava spesso in quel di Zocca in attesa della sua corriera. Sul finire, la canzone parla anche di intimità e di masturbazione. Alcuni anni fa, lo stesso Vasco ha raccontato di avere confidato alla ragazza di essere stata la musa ispiratrice della canzone ma lei, non l'ha presa molto bene e si è allontanata lasciando il buon re del rock davvero deluso. Da questo nuovo sentimento però, nacque un altro pezzo storico: “Una canzone per te”, contenuto nell'album Bollicine.

Vasco Rossi dietro un alter ego?

In Albachiara non è presente un solo "Ti amo", è vero. Dentro però, ritroviamo la purezza: "sei chiara come l'alba...". Albachiara quindi, racconta anche i sentimenti di un giovanissimo Vasco Rossi alle prese con le prime canzoni ed anche i primi turbamenti interiori. E, spesso, si parla di canzoni autobiografiche nascoste dietro un alter ego femminile. La storia di Albachiara in realtà, è vecchia come il mondo e racconta i profondi sentimenti di mancato adattamento dei giovani: dalla timidezza, al modo di vestire, al passeggiare da soli mangiando una mela, oppure conoscere il proprio corpo lontani da "sguardi indiscreti". "Diventi rossa se qualcuno ti guarda...", "Ti vesti svogliatamente, non metti mai niente che possa attirare attenzione...", "E con la faccia pulita cammini per strada mangiando una mela coi libri di scuola ti piace studiare non te ne devi vergognare...", "Qualche volta fai pensieri strani con una mano, una mano, ti sfiori, tu sola dentro la stanza e tutto il mondo fuori...". Senza ombra di dubbio poi, le canzoni hanno però lo straordinario potere di essere interpretate in maniera personale, a seconda dei momenti. Certo è che, Albachiara, rappresenta uno spaccato giovanile non indifferente e soprattutto molto attuale.

Video "Albachiara"

© Riproduzione Riservata.