CONCERTO VASCO ROSSI / Modena Park: Applicazione ufficiale e come seguire sui social

Concerto Vasco Rossi, app e social: le info streaming

CONCERTO VASCO ROSSI, MODENA PARK: APP UFFICIALE E SOCIAL - Chiunque ha acquistato il biglietto per assistere al Concerto di Vasco Rossi a Modena di oggi, sabato 1 luglio 2017, potrà usufruire anche dell'applicazione ufficiale dell'evento: Modena Park, questo il suo nome. L'app ufficiale del Concerto di Vasco, può essere scaricata già da svariati giorni e, dopo il comunicato ufficiale di Best Union, si apprende che: "L’app, pensata per accompagnare il pubblico di Modena Park all’interno di tutti gli eventi e le iniziative legate al concerto, è disponibile da oggi sugli store Apple e Google Play. Oltre alla possibilità di inviare il proprio selfie a Vasco, pubblicare le proprie foto su Facebook e navigare sulla mappa di Modena Park, per i partecipanti al concerto è prevista una simpatica sorpresa".

Tante le altre funzioni disponibili, tra cui i Selfie, la parte Social con pubblicazione su Facebook, seguite dall'hashtag ufficiale dell'evento: #ModenaPark. L'evento di stasera infatti, oltre ad avere una forte evoluzione televisione, avrà un grande seguito anche sui social, tramite i vari canali più usati ed anche lo streaming in diretta web. Come fare per essere attivi a 360°? Eccovi tutte le informazioni a seguire!

