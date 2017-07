CADUTA GIANNI MORANDI / Video, dopo l'incidente: “Mi sento un miracolato!”

Vasco Rossi

Da Gianni Morandi a Vasco Rossi: le cadute più cliccate sul web

IL CANTANTE SI RACCONTA DOPO LA CADUTA - Sicuramente Gianni Morandi è un cantante che non si prende mai troppo sul serio... e per fortuna! Il celebre artista infatti, in duetto con Rovazzi durante il concerto di Radio Italia Live a Palermo dello scorso 30 giugno, è ruzzolato dal palcoscenico mentre duettava con il (non) cantante sulle note di "Volare". Davanti a 30mila estimatori, il Morandi Nazionale non si è perso d'animo nonostante la faccia incredula di Fabio che, dopo essersi accertato che il collega stesse bene, ha continuato a cantare il pezzo tormentone dell'estate. Nessuna conseguenza per il buon Gianni ma solo un poco di paura per lui ed anche per i numerosi estimatori. "Ho la sensazione di essere miracolato, dopo la caduta dal palco. Ho fatto fatto un giro per la città. Forse lo avevo già detto ma lo ripeto: Palermo è magnifica, sorprendente, piena di arte, di storia, è una città unica al mondo", ha confessato. Il video della caduta dopo poco, è diventato virale e in tendenza in più canali social, tra cui – ovviamente – YouTube. (Aggiornamento di Valentina Gambino)

DA MADONNA A KATY PERRY: STESSO DESTINO DI MORANDI - Non si placa l'ilarità sul web per la caduta di ieri di Gianni Morandi. Dopo aver ripercorso le cadute di alcuni colleghi italiani passiamo a quelli stranieri. Madonna, ai Brit Awards 2015, venne condannata dal suo chilometrico mantello creato da Armani. I ballerini che dovevano spogliarla finirono per trascinarla giù dal palco. La popstar descrisse l'accaduto come un incubo horror. La popstar Katy Perry, si esibi' in una rovinosa caduta dal palco nel bel mezzo del concerto di Tampa, tappa in Florida del suo Prismatic World Tour. Qualche settimana prima stessa sorte era toccata a a Robbie Williams, caduto tra il pubblico dopo aver perso l’equilibrio. Katy Perry precipitò proprio sul fan che la stava riprendendo con il suo telefonino. Il buon Gianni Morandi può sorridere della sua caduta, rispetto a queste descritte è davvero poca cosa.



QUANDO LA CADUTA DIVENTA VIRALE - La caduta di Gianni Morandi di ieri al Concerto di Radio Italia Live è stata esilarante tanto da diventare un video virale sul web. Un tonfo clamoroso per chi a sua volta è una star del web. Ma Gianni Morandi può consolarsi con il fatto di essere in buona compagnia. Scopriamo chi è incappato nella medesima cattiva sorte. Luciano Ligabue, durante il concerto all'Arena di Verona, mentre cantava Questa è la mia vita, sbattè la spalla sul lato del palcoscenico. Per lui soltanto una microfrattura. Per Morgan un tuffo dal palco andò a finire con un clamoroso tonfo. Il cantautore e musicista improvvisò uno 'stage diving' ma il pubblico, non lo sostenne, lasciandolo rovinosamente cadere a terra. Qualche secondo di spavento, poi il ritorno sul palco del Demodé. Passiamo ora a Vasco Rossi (clicca qui per vederla), che tra poco si esibirà per il suo grande concerto. Abbagliato forse dalle luci dei riflettori, cadde sul palco inciampando nei cavi della strumentazione, una caduta ripresa in video dai fan.

Più recente la caduta di Gianna Nannini a Montecatini. La cantante si fece male dopo le prove e scrisse: "Dopo una caduta Ieri a Montecatini in fase di riscaldamento pochi minuti prima del concerto, mi sono fatta male al bacino...". Chiudiamo la rassegna con Piero Pelù. Una brutta caduta dal palco del frontman Piero Pelu' durante il concerto di apertura a Treviso gli procurò un infortunio al ginocchio. Il cantante dovette saltare quattro date del Tour. Insomma, per alcuni artisti il palco non è solo gioia ma, per fortuna rare volte, anche dolori.

