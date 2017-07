Chi è Frank Nemola / Il trombettista di Vasco Rossi pronto al Modena Park per la serata evento

La notte di Vasco

FRANK NEMOLA, GRANDE ESPERIENZA INTERNAZIONALE (MODENA PARK, 1 LUGLIO 2017)

Durante la serata di domani, sabato 1 Luglio 2017, ci sarà uno dei più grandi eventi musicali del 2017: il concerto di Vasco Rossi, a Modena presso il parco Ferrari. Modena Park sarà intitolato il grande evento: si consideri che i partecipanti saranno più di 220.000. Vasco e la band hanno organizzato il concerto per festeggiare i 40 anni di carriera musicale, sostenendo che la paura non fermerà il loro entusiasmo, riferendosi probabilmente ai diversi fatti di cronaca avvenuti recentemente.

FRANK NEMOLA, LA CARRIERA - Nato a Lecce nel 1957, Frank Nemola sin dalla tenera età matura una passione per la musica senza eguali. Intorno agli anni '80 si trasferisce a Bologna per frequentare la scuola di teatro intitolata Nuova Scena, anni in cui suona la tromba nei Band-Aid, una formazione musicale che contribuirà ad accumulare esperienza e fama a partire dagli anni '80. È proprio con questa band che sforna i suoi primi successi; tuttavia, Frank Nemola non cura solo la passione per la musica, bensì anche quella per il teatro. Si tratta di un'esperienza alla quale si dedica completamente, sin dal 1985 entra a far parte della Banda Magnaetica, ma sarà per un periodo limitato. È solo a partire dal 1996 che il suo nome è legato a quello di Vasco Rossi: infatti, Frank Nemola ha suonato, per lui, negli LP Rock, collaborando in titoli resi celebri a livello nazionale ed internazionale come Rewind, Buoni o cattivi, Il mondo che vorrei. Frank Nemola non ha collaborato solo con Vasco Rossi, ha preso parte al tour di luca Carboni intitolato Mondo Tour, sempre nel 1996.

Che dire? Con una band del genere, il concerto si rivelerà un grande successo. Se non avete potuto prender parte all'evento di Modena, nessun timore: sarà possibile seguire parte della diretta streaming su Rai1, per non parlare dei numerosi cinema che, per la serata, presteranno le proprie sale per la diretta. Appuntamento a questa sera per il Modena Park, da non perdere!

