Matt Laug/ Chi è il batterista del concerto di Vasco Rossi: ritorna dopo l'uscita di scena (Modena Park 2017)

Matt Laug, il batterista di Vasco Rossi (Facebook)

MATT LAUG, IL BATTERISTA DI VASCO ROSSI AL MODENA PARK: FOTO, FRA PIZZA E OSPITI "VIP" - L'attesa dei fan di Vasco Rossi continua a diventare sempre più insostenibile. Soprattutto per la presenza di Matt Laug alla batteria, una presenza importante che annovera nella sua carriera partnership con Slash, il chitarrista intramontabile dei Guns N' Roses e Alice Cooper, uno dei cantautori americani più discussi delle ultime generazioni. La presenza di Matt Laug sul palco del Modena Park implica che Will Hunt non sarà di supporto al Komandante in questa serata all'insegna della sua musica. "Mi sarebbe piaciuto avere un batterista italiano ma non ce n’è per fare quello che voglio fare io", ha riferito Vasco Rossi, sottolineando che "Matt è qualcosa di unico. Un picchiatore senza sosta".

Diventato ormai una celebrità anche per i fan italiani, sembra che qualcuno lo abbia avvistato a mangiare una pizza a Castellaneta, come il batterista stesso ha testimoniato all'inizio di giugno su Facebook. La sua dieta, evidenzia, si è ormai piegata di fronte alle eccellenze culinarie italiane. E così fra un gelato ed un giro nelle nostre regioni, Matt Laug continua anche a far divertire i fan. L'ultimo post risale infatti a qualche giorno fa, dove l'artista mostra uno degli ospiti vip di Vasco Rossi, la sua cagnolina Frida. Clicca qui per vedere il post.

MATT LAUG, IL BATTERISTA DI VASCO ROSSI AL MODENA PARK: L'USCITA DI SCENA DOPO 7 ANNI CON IL KOM - Il dibattito Matt Laug Vs Will Hunt dura fin dal 2004. E' infatti in questo anno che il batterista si unisce per la prima volta alla band di Vasco Rossi, rimanendovi per sette anni. Un cambiamento voluto dal produttore Guido Elmi, sembra per motivi di sound. A raccontarlo ai media è stato all'epoca Maurizio Solieri, parte dello zoccolo duro della band del Blasco ed al fianco dell'artista fin dal 1977. L'arrivederci di Matt Laug a quel tempo ha creato meno scalpore in confronto all'uscita di scena di Solieri, che tuttavia ha potuto avviare un progetto in solitaria, la Solieri Gang.

In entrambi i casi, a detta del chitarrista, la scelta di Elmi riguardava le sonorità previste per la nuova decade musicale del Komandante, che si avvicinava sempre di più dalle note metal ed hard per allontanarsi dal melodico, da quel rock classico che lo ha portato a realizzare album come Colpa d'Alfredo e Vado al massimo. Brani recenti invece come Quante Volte (2015) e Un mondo migliore (2016), hanno confermato un inizio di ritorno alle origini da parte di Vasco Rossi e forse anche per questo il batterista che ha collaborato anche con Alanis Morisette, Matt Laug, si riavvicina ancora una volta alle idee del rocker di Zocca.

