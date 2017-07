RICCARDO MARCUZZO/ Perdo le parole lascia il comando della classifica Fimi (oggi, 1 luglio)

Riccardo Marcuzzo

RICCARDO MARCUZZO, NEWS: PERDO LE PAROLE LASCIA IL COMANDO (OGGI, 1 LUGLIO) - Dopo il termine della sua trionfale esperienza ad Amici, Riccardo Marcuzzo ha dominato per settimane la classifica Fimi: il suo album Perdo le parole si è stabilito costantemente al primo posto, precedendo mostri sacri della musica italiana e internazionale quali Vasco Rossi e Roger Waters. Ma dopo la conquista di due dischi di Platino e numerosi apprezzamenti da parte del pubblico dei più giovani, anche per lui è arrivato il momento di un piccolo declino: i risultati della settimana 26 ufficializzati dalla Fimi hanno infatti rivelato che il vincitore della categoria canto di Amici ha perso una posizione, sbalzato da Twins di Dark Polo Gang.

Il piccolo balzo indietro gli permette comunque di mantenere la seconda posizione, davanti a Evolve degli Imagine Dragons e di Francesco Gabbani che si riconferma al quarto posto con il suo MagellanoL'affetto dei fan comunque non è affatto cambiato, come confermato dalla massiccia presenza del suo pubblico nei vari Instore: Riki oggi e nei prossimi giorni sarà impegnato in diverse località italiane a partire da Bari, Brindisi, Cosenza, Catanzaro e molti altri (clicca qui per vedere tutte le città nelle quali sarà possibile incontrarlo). Non solo, i primi due concerti in programma nel prossimo mese di novembre a Roma e a Milano risultano già completamente sold out.

