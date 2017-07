Siamo solo noi / Video e analisi del testo della canzone di Vasco Rossi

Vasco Rossi

SIAMO SOLO NOI, BRANO IN SCALETTA AL MODENA PARK: UN INNO GENERAZIONALE ANNI OTTANTA

Siamo solo noi è uno dei pezzi più conosciuti ed amati di Vasco Rossi. Un brano che lo stesso rocker di Zocca ha voluto inserire nella scaletta dei brani che proporrà questa sera nel mega concertone del Modena Park per festeggiare i primi 40 anni di carriera. Siamo solo noi è stato pubblicato nell’anno 1981 nell’omonimo album, il quarto registrato in studio ed anticipato dal singolo 45 giri Voglio andare al mare / Brava. Diverse sono le curiosità rispetto a questa canzone giustamente vista come un inno generazionale da parte dei giovani dell’epoca. In particolare il giro di basso che si può ascoltare all’inizio del pezzo è stato ideato da Claudio Golinelli che all’epoca era il bassista di Gianna Nannini. Vasco Rossi dopo aver assistito ad un concerto della Nannini in cui Golinelli propose questo giro di basso, ne rimase talmente colpito da volerlo per Siamo solo noi. Tra i musicisti che hanno dato il loro contributo ci sono Gaetano Curreri frontman degli Stadio ed in questo caso alla tastiera, Guido Elmi manager di Vasco Rossi alla Chitarra, per l’appunto Glaudio Golinelli al basso.

Vasco Rossi con Siamo soli noi è diventato il simbolo di una generazione che si sente ribelle e sregolata rispetto ai canoni classici:

Siamo solo noi / che andiamo a letto la mattina presto / e ci svegliamo con il mal di testa / siamo solo noi / che non abbiamo vita regolare

Quindi c’è quasi un riconoscimento di colpe e mancanze rispetto alla società dell’epoca, ai propri genitori e più in generale ad un sistema che comunque è prossimo ad un importante e repentino cambiamento:

che non ci sappiamo limitare / siamo solo noi / che non abbiamo più rispetto per niente / neanche per la mente

Ci sono diversi passaggi nei quali Vasco parla di una perdita di valori della società dell’epoca, caratterizzati da uno scarso senso del sacrificio:

siamo solo noi / quelli che ormai non credono più a niente / e vi fregano sempre... / ...siamo solo noi /quelli che non han voglia di far niente





