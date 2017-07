Splendida giornata / Video e analisi del testo: fatto particolare, musiche composte da Tullio Ferro

Vasco Rossi

"SPLENDIDA GIORNATA", BRANO IN SCALETTA AL MODENA PARK: INSERITO NEL 1982 NELL’ALBUM “VADO AL MASSIMO”

Tra i tanti brani che questa sera Vasco Rossi proporrà ai propri fan durante il concerto del Modena Park, organizzato per festeggiare i 40 anni di attività del rocker, ci sarà anche la canzone Splendida giornata. Un brano del 1982 inserito da Vasco nell’album Vado al massimo. Un lavoro discografico che all’epoca non ebbe uno straordinario successo come del resto confermano le poche più di cento mila copie vendute per poi essere rivalutato a posteriori. Infatti nell’album oltre al “Splendida giornata” che rappresenta un po’ il mondo di vivere le giornate di quella che era la nuova generazione di giovani, erano presenti altri brani diventati cavalli di battagli del rocker emiliano come nel caso di Vado al massimo e la splendida Ogni volta senza poi dimenticare La noia. Da sottolineare come quest’ultimo brano che Vasco ha dedicato al suo paese natale Zocca e lo stesso “Splendida giornata” sono gli unici due le cui musiche non sono state composte da lui bensì da Tullio Ferro, noto compositore e chitarrista italiano.

In questa canzone Vasco Rossi punta l’accento sul modo in cui la nuova generazione vive la propria quotidianità ed in particolare sulla necessità che si tratti di una splendida giornata a prescindere da quelle che possono essere le eventuali conseguenze:

Cosa importa se è finita / E cosa importa se ho la gola bruciata, o no / Ciò che conta e che sia stata / Come una splendida giornata

Inoltre c’è la sottolineatura che per essere una splendida giornata vada vissuta al massimo delle proprie potenzialità anche lasciando spazio in maniera eccessiva ai vizi:

Una splendida giornata / Straviziata, stravissuta, senza tregua / Una splendida giornata / Sempre con il cuore in gola fino a sera

Tuttavia nel finale c’è la consapevolezza che vivere al massimo possa presentare un conto salato da pagare:

Oh, splendida giornata / Quante sensazioni o quali emozioni vuoi / Poi alla fine ti travolgerà

VIDEO "SPLENDIDA GIORNATA"

