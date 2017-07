Stef Burns/ Chi è il chitarrista del concerto di Vasco Rossi, ex di Maddalena Corvaglia (Modena Park 2017)

Stef Burns, con Vasco al Modena Park sabato 1 luglio

VASCO ROSSI, LA BAND: STEF BURNS, CHITARRISTA. DAL 1995 AL FIANCO DEL “BLASCO” - Del grande concerto di Vasco Rossi al Modena Park di sabato 1 luglio Stef Burns sarà sicuramente uno dei protagonisti principali sul palco. Chitarrista tra i più quotati a livello internazionale, Stephan Birnbaum (questo il suo vero nome) è ormai uno dei volti più amati fra quelli che gravitano intorno al “Blasco” nazionale. Un sodalizio che ha ormai superato i vent’anni, visto che la prima performance di Bruns sul palco al fianco di Vasco Rossi risale al 1995, durante “Rock sotto l’assedio”. Da allora, Burns ha inciso e collaborato tutti i dischi di Vasco, a partire da “Nessun pericolo... per te” del 1996, fino a “Sono innocente” del 2014. Ma è il sodalizio live a livello professionale ad aver regalato ad entrambi le maggiori soddisfazioni, con i concerti di Vasco divenuti ormai un evento anche grazie all’infuocata chitarra di Stef Bruns, capace di regalare potenza e velocità con i suoi riff e un’esperienza comprovata, con Burns che proprio pochissimi giorni fa, lo scorso 26 luglio, ha compiuto 58 anni.

VASCO ROSSI, LA BAND: STEF BURNS. GLI INIZI IN AMERICA E I PROGETTI SOLISTI - L’esperienza di Stef Burns parte dai primi passi mossi nel mondo della musica in California: nativo di Oakland, ha studiato nella Baia di San Francisco e ha iniziato a suonare sin da giovanissimo le cover dei grandi del rock. Poi, nel 1979, l’ingresso in quella che può essere considerata la sua prima vera band, gli Omega. E’ nel 1982 però che inizia a lavorare come musicista professionista, girando il mondo come solista e diventando famoso con la sua leggendaria Fender Stratocaster Custom Shop. L’incontro con Vasco Rossi gli darà una stabilità nella dimensione live mai trovata prima, tanto che finalmente riuscirà ad incanalare il proprio talento in un primo album solista, uscito nel 1998, intitolato Swamp Tea. Ne seguiranno altri quattro, affiancati ovviamente all’attività come primo chitarrista del “Blasco”, portando contemporaneamente avanti i suoi progetti paralleli, la Stef Burns Band e, successivamente, la Stef Burg League.

VASCO ROSSI, LA BAND: STEF BURNS. LA STORIA CON MADDALENA CORVAGLIA - Stef Burns è anche un idolo per molte fans di Vasco. Avvenente e carismatico, saranno in moltissime a godersi la sua performance al Modena Park, sabato 1 luglio. Parlando di gossip, proprio in questo 2017 è arrivata l’ufficialità della fine della relazione di Stef Burns con quella che è stata sua moglie dal 28 maggio 2011, la showgirl italiana Maddalena Corvaglia. Fu proprio Vasco Rossi, grazie ad una delega speciale del sindaco di Mirandola, in provincia di Modena, a sposare la coppia e dalla loro unione nacque il terzo figlio di Burns, Jamie Carlyn. Nel 2017 però i due hanno annunciato la loro separazione: una notizia che fu una sorta di fulmine a ciel sereno per i fans, con Maddalena Corvaglia che spiegò l’addio tra i due in un post sui social in cui scrisse: “Il matrimonio non finisce quando non ci si ama più, bensì quando si smette di capirsi”. Stef Burns si è di nuovo buttato sulla carriera e i concerti, e quello del Modena Park, con 220.000 fans pronti a scatenare l’inferno, sembra un appuntamento storico nella pur lunghissima carriera del chitarrista.

