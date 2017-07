Vasco Rossi concerto Modena Park 2017/ Scaletta canzoni, diretta: fra i fan più accesi anche Rudy Zerbi

Vasco Rossi, oggi il concerto al Modena Park 2017

RUDY ZERBI FRA I FAN - Vasco Rossi unirà fan di tutta l'Italia grazie al suo concerto al Modena Park. Una schiera di appassionati della musica del rocker di Zocca e che spaziano dalla gente "comune" fino ai vip. In queste ore i social sono letteralmente impazziti, anche grazie ai cinguettii di alcune personalità dello spettacolo. Il potere di Vasco Rossi è quello di trasformare anche i più conosciuti volti del piccolo schermo in groupie sfegatati, pronti a mostrare agli italiani selfie con l'artista e molto altro. Fra questi troviamo Rudy Zerbi, uno dei più attivi sui social, che proprio in queste ore sta tenendo aggiornati i fan con i propri tweet. In uno scatto, Zerbi si mostra sorridente al fianco del Blasco, mentre in un altro ci dà una visuale della calca che si è già radunata al di fuori dei cancelli del Modena Park. Clicca qui per vedere il post di Rudy Zerbi. [Aggiornamento a cura di Morgan K. Barraco]

ECCO IL PRIMO FAN CHE HA VARCATO I CANCELLI, VIDEO - Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato visto che tra qualche ora Vasco Rossi sarà sul palco per il concerto evento al Modena Park per cantare le sue 40 canzoni tra vecchi successi e nuovi singoli. I fan sono già in delirio e dopo aver invaso il parco già ieri sera grazie all'apertura anticipata dei cancelli alle 21.30 di ieri, oggi stanno arrivando in gruppi e sono già migliaia quelli che hanno superato i controlli e sono entrati in attesa dell'evento. Ma chi è stato il primo fan a varcare i cancelli? Emanuele Zappia da Domodossola, questo è il primo ad aver varcato i cancelli e il primo della lunga fila di fan pronti a seguire l'evento.Sul sito http://bologna.repubblica.it è possibile guardare un video in cui il fan racconta di essere a Modena ormai da un mese e di aver dormito in tenda, a casa di amici, e non solo. Clicca qui per vedere il video.

STAZIONE DI BOLOGNA PRESA D'ASSALTO - Stazione presa d'assalto e trni pieni. Questo è il "bollettino" dell'ultima ora in attesa del concerto evento a Modena Park di Vasco Rossi. L'evento dell'anno pronto a celebrare i 40 anni di carriera del rocker con ben 40 brani da portare sul palco, è stato preso letteralmente d'assalto e sono molti i fan che stanno arrivando dal profondo Sud e che sono partiti ieri in treno per arrivare oggi a Bologna, stazione di snodo dei fan che arrivano dal Meridione. Sicurezza raddoppiata in stagione e capotreni costretti a "rimandare" indietro i viaggiatori per via dei treni già pieni. Anche i distributori automatici dei biglietti sono ormai monopolizzate dai fan del rocker ma il traffico sembra scorrere anche se non molto velocemente. Sono tanti i presenti che sui social stanno condividendo il loro "viaggio" con quelli meno fortunati, come andrà avanti la giornata quando ci avvicineremo alle ore clou della giornata?

CASI DI IPOTERMIA NELLA NOTTE - Sono già oltre 7000 i presenti al concerto evento di Vasco Rossi che si terrà oggi al Modena Park. I fan del rocker hanno fatto il loro ingresso nell'aria già ieri pomeriggio ma questa notte si sono registrati i primi problemi. Per via delle ingenti misure di sicurezza, i presenti non hanno potuto portare con sé borsoni e tende da campeggio e questo ha messo a rischio la loro salute. Sono molti i casi di ipotermia che si sono registrati nella notte e che hanno spinto la Protezione Civile a intervenire portando delle coperte per i presenti, soprattutto per tutti coloro che si sono presentati all'evento con abbigliamento non adeguato per le ore notturne specie in questi giorni di meteo davvero ballerino tra ore di sole e temporali sparsi. Per fortuna l'emergenza è rientrata ma le polemiche non sono mancate. Oggi, giorno dell'evento, andrà meglio? Speriamo proprio di sì. (Scalise Piera)

VASCO ROSSI, CONCERTO EVENTO A MODENA PARK TUTTO SULL’EVENTO DELL’ANNO - Il grande giorno di Vasco Rossi è arrivato. Questa sera, a Modena Park, andrà in scena il più grande concerto che sia mai stato organizzato. Per festeggiare al meglio i suoi 40 anni di carriera, Vasco Rossi ha deciso di organizzare una grande festa per il suo popolo che si è trasformato in un evento dalle dimensioni gigantesche. Sono 220mila le persone paganti che, questa sera, si emozioneranno e vivranno attraverso i brani più celebri del rocker di Zocca tutta la sua carriera. Il komandante si muoverà su un palco alto come un palazzo di otto piani, largo 130 metri e con 1.500 metri quadri di schermi in movimento. 26 sono le telecamere che riprenderanno lo show di cui una del 1977 per richiamare i 40 anni di carriera. Lo staff operativo, invece, conta tra i 270 e le 300 persone che lavorano da giorni affinchè tutto si svolga alla perfezione. I cancelli del Modena Park saranno aperti alle 9.00 del mattino. Sul palco si alterneranno gruppi e dj per tutto il giorno. Sono previsti quattro ingressi differenti. All’interno dell’area concerti, poi, ci sarà ampia libertà di movimento. Sono state organizzate aeree ristoro, zone mediche e zone ludiche per far trascorrere al popolo del Blasco “una splendida giornata”. Il parco, inoltre, è diviso in tre pit che si differenziano per colore, segnalato sul biglietto.

I DIVIETI AL CONCERTO DI VASCO ROSSI - Sono previsti quattro ingressi differenti. All’interno dell’area concerti, poi, ci sarà ampia libertà di movimento. Sono state organizzate aeree ristoro, zone mediche e zone ludiche per far trascorrere al popolo del Blasco “una splendida giornata”. Prima di entrare nella zona concerto, tutti i partecipanti saranno sottoposti a rigidi controlli attraverso il metal detector. I 220mila paganti non potranno portare all’interno della zona concerto introdurre zaini e borse più grandi di 10 litri, bombolette spray (ma sono permessi deodoranti e anti-zanzare se in contenitori di plastica), trombette da stadio e contenitori di liquidi di alcun tipo (sono permesse solo bottigliette di plastica da mezzo litro senza tappo).

LA BAND – Ad accompagnare Vasco Rossi sul palco del Modena Park ci saranno i suoi musicisti storici, amatissimo dai fans del Blasco. Lo show è stato messo su dal Komandante con la collaborazione dei suoi musicisti. A suonare i 40 brani con cui Vasco ha deciso di ripercorrere la carriera saranno Stef Burns e Vince Pastano, alle chitarre e che suonano con Vasco rispettivamente dal 1995 e dal 2017; al basso ci sarà Claudio Golinelli, detto il Gallo, musicista di Vasco dal 1984; alla batteria ci sarà Matt Laug, nella formazione dal 2014; alle tastiere ci sarà il Lupo Alberto Rocchetti mentre al sassofono il grandissimo Andrea Innesto detto Cucchia. A chiudere la fomazione, poi, saranno Frank Nemola alla tromba e Clara Moroni ai cori.

LA SCALETTA (UFFICIOSA) – E’ una scaletta che mette i brividi quella messa su da Vasco Rossi per la sua grande notte. Ecco tutti i brani: Intro, Colpa D’alfredo, Alibi, Blasco Rossi, Bollicine, Ogni Volta, Medley al piano con Curreri (Jenny è pazza – Silvia – Anima Fragile), Splendida Giornata, Ieri ho sgozzato mio figlio, Medley Rock 2016 (Delusa, T’immagini, Gioca con me, Mi piaci perchè) + Stasera – Sono ancora in coma – Rock’n’roll show, Interludio (ultimo domicilio conosciuto – Solieri), Vivere una Favola, Non mi va, Cosa vuoi da me, Siamo soli, Come nelle favole, Vivere, Sono Innocente, Rewind, Liberi liberi, Interludio (Braido), Parte acustica (Ed il tempo crea eroi – Una Canzone per te – L’una per te – Ridere di te – Va bene va bene così), Senza Parole, Stupendo, Gli Spari sopra, Sballi ravvicinati del terzo tipo, C’è chi dice no, Un Mondo Migliore, I Soliti, Sally, Siamo solo noi, Vita Spericolata, Canzone, Albachiara.

