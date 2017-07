Vince Pastano/ Chi è il chitarrista del concerto di Vasco Rossi (Modena Park 2017)

Vince Pastano, con Vasco al Modena Park sabato 1 luglio

VASCO ROSSI, LA BAND: VINCE PASTANO, CHITARRA. L’ANIMA RITMICA DEL “BLASCO” - E’ quasi tutto pronto per il grande concerto di sabato 1 luglio al Modena Park: Vasco Rossi darà vita a uno show per quasi 220.000 fans, con tutto ciò che ne consegue in termini di entusiasmo e di quello che potrà essere un concerto capace di rimanere nella storia. Confermatissima la line-up sul palco degli ultimi anni, che prevede anche la presenza del chitarrista Vince Pastano. Uno dei nomi di punta della scena musicale italiana, che nonostante un’ampia esperienza alle spalle a quarant’anni non ancora compiuti, si è unito solo di recente alla band di Vasco, nella quale suona dal 2014. Le ritmiche di Vince Pastano sosterranno gli assoli di Stef Burns e saranno fondamentali nel muro acustico che gli show del “Blasco” riescono sempre a produrre. L’esperienza dal vivo di Vince Pastano affonda le radici ai tantissimi concerti affrontati assieme a Luca Carboni, del quale è il chitarrista nelle performance live dall’ormai lontano 2005.

VASCO ROSSI, LA BAND: VINCE PASTANO, CHITARRA. DAL 2005 AL FIANCO DI LUCA CARBONI - Proprio questo sodalizio con Luca Carboni ha permesso a Vince Pastano di farsi strada nella scena musicale bolognese, sempre particolarmente in fermento tra quelle di tutta Italia. Vince Pastano è diventato nel giro di poco tempo, nel decennio scorso, uno dei chitarristi più richiesti della scena bolognese, collaborando con artisti del calibro di Lucio Dalla, Riccardo Sinigallia, Guido Elmi, Mauro Malavasi, Roy Paci, Eugenio Bennato, Fabri Fibra, Pino Daniele. Il sodalizio con Vasco negli ultimi tre anni ha funzionato particolarmente bene, con gli show dell’artista di Zocca molto congeniali alle caratteristiche di Vince Pastano, abituato ai live di lunga durata. Contemporaneamente, il chitarrista di Grottaglie si è dedicato ai suoi progetti solisti, realizzando anche una compilation, “I bambini sono di tutti”, i cui proventi sono andati in beneficenza ad Emergency. In più, ha partecipato a molti progetti dedicati ai virtuosismi della chitarra, imponendosi come uno dei massimi esecutori rock dello strumento in Italia.

VASCO ROSSI, LA BAND: VINCE PASTANO, CHITARRA. LA DIFFICILE SOSTITUZIONE DI SOLIERI - E dire che inizialmente l’arrivo di Vince Pastano nella line-up di Vasco non è stato preso particolarmente bene dai fans. Questo perché l’ingresso di Pastano come chitarrista ritmico è arrivato dopo l’addio allo storico chitarrista di Vasco, Maurizio Solieri, una rottura che aveva fatto molto soffrire gli affezionatissimi del “Blasco”, molto legati alla composizione storica della band. Scelto per la sua comprovata esperienza nella sopra citata carriera al fianco di Luca Carboni, Vince Pastano ha saputo affiancare in maniera efficace l’esuberanza di Stef Burns, e alla fine l’innesto del virtuoso di Grottaglie ha fatto guadagnare grande impatto e solidità al live di Vasco, capace sempre di raggiungere vette che nel rock italiano raramente si riescono a toccare. Ed anche i fans storici hanno finito con il ricredersi, chiudendo nel cassetto la nostalgia per Maurizio Solieri e abbracciando Vince Pastano come uno di famiglia: quella del Modena Park sarà anche la sua notte, frutto di tre anni di sacrifici sul palco.

© Riproduzione Riservata.