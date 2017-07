Adele

Adele, dopo l'addio ai Live farà lo stesso con la sua dimora di Los Angeles? - Sono giorni davvero sconvolgenti questi per i fan di Adele. Annunci su annunci arrivano dalla cantante e dal suo entourage e non sempre si tratta di cose positive. Per carità, non ci sono grossi problemi di salute a rovinare la vita di Adele ma sicuramente i fan non hanno fatto in tempo a mandare giù l'addio ai live, che devono prepararsi ad altri cambiamenti, quali? Sempre in nome di quella famiglia a cui è tanto legata, Adele avrebbe deciso di lasciare Los Angeles e tornare a Londra per stare più vicina a parenti e amici e far crescere il suo bambino nello stesso ambiente in cui lei è cresciuta. Le dichiarazioni dell'entourage della cantante non finiscono qui e lasciano pensare che ci siano anche altre motivazioni dietro questa scelta, nessuna collegata al suo lavoro.

Come ha specificato un amico della cantante al Daily Star, sembra che per Adele "Los Angeles non sia il posto che immaginava" prima di abitarci. Proprio questo, insieme alla sua voglia di "ritornare in Inghilterra, dove ha la sua famiglia e i suoi amici, entrambi importanti per lei" l'avrebbero spinta a pensare serimante di lasciare la sua dimora di oltre 7 milioni di dollari. Troverà pace una volta tornata a casa? I fan lo sperano vivamente per lei.

