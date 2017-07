EMMA MARRONE/ News: la cantante ad Ibiza con le amiche, e l'amore? (oggi, 10 luglio)

Emma Marrone

EMMA MARRONE, NEWS: LA CANTANTE AD IBIZA CON LE AMICHE

Proseguono le vacanze ad Ibiza di Emma Marrone, che si è presa qualche settimana di meritato riposo dopo una primavera a dir poco ricca di impegni. Tra la stesura del suo nuovo album (quasi sicuramente in uscita nel 2018), la partecipazione a concerti e a programmi televisivi, la cantante salentina ha attraversato un periodo complicato che in questo momento è solo un lontano ricordo. Venuto a sapere della scelta del luogo delle ferie, il mondo italiano del gossip aveva sobbalzato all'idea che Emma potesse trovarsi in compagnia di Stefano De Martino, a sua volta presente nella stessa località delle isole Baleari per poter vedere liberamente il figlio Santiago.

Negli ultimi mesi infatti sembrava che i due ex fidanzati potessero essere nuovamente vicini, si è trattata solo dell'ennesima news priva di fondamento? Le notizie del possibile avvicinamento tra Stefano e l'ex moglie Belen Rodriguez, oltre che gli scatti pubblicati da Emma su Instagram, sembrano proprio ricondurre in un'altra direzione. La ex coach di Amici appare in svariate fotografie in compagnia delle sue amiche, al suo fianco in questa avventura spagnola. In essi appare divertita, alle prese con i vari eventi organizzati nella località da lei scelta. L'amore dunque sembra essere l'ultimo dei suoi pensieri, riuscirà a stupire in questa calda estate con novità riguardanti anche la sfera sentimentale? E se sì, chi sarà l'uomo fortunato che conquisterà il suo cuore?

