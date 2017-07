JOVANOTTI, AFA/ Video, la canzone dell'estate: ecco la nuova "hit" social contro il grande caldo

Jovanotti, "Afa"

JOVANOTTI, #AFA: IL “SINGOLONE” CANDIDATO AD ESSERE LA CANZONE DELL’ESTATE 2017 - Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, evidentemente sta accusando le conseguenze della nuova ondata di caldo che incombe su quasi tutta l'Italia. Ed allora, come affrontare l'afa che sta ormai rendendo le notti di molti italiani insonni? Il celebre cantautore toscano ha trovato la soluzione: nessuno condizionatore acceso, né ventilatore puntato ma il solo accompagnamento della sua chitarra e lo smartphone pronto ad immortalare un momento di creatività. Il risultato? Quella che potrebbe essere a tutti gli effetti la "canzone dell'estate" come scrive lo stesso Jovanotti su Instagram. E' qui che trova spazio quello che si candida ad essere il tormentone delle bollenti giornate estive e che, non a caso, prende il titolo di "#Afa", con tanto di hashtag che permette di renderlo ancora più popolare ed al passo con i tempi. "Ecco la canzone dell'estate si intitola #afa", ironizza Lorenzo sul social fotografico, accompagnando con una breve didascalia dal tono divertito la sua nuova "hit".

Qual è il tema centrale di #Afa, la canzone dell'estate scritta, interpretata e musicata da Jovanotti? E' lo stesso Lorenzo a spiegarcelo su Instagram, dove il video della sua "performance" ha già raggiunto oltre 52mila visualizzazioni. "Parla del caldo che ha un suo pubblico di affezionati tra cui io", sintetizza. "L'aria condizionata non funziona bene, mi sento dentro un Wester di Sergio Leone", così Jovanotti canta, accompagnato dalla sua chitarra. "Ma intanto fa caldo, fa caldo, afa, afa...", conclude Jovanotti per poi ribadire con una risata, "questa è la canzone dell'estate, vi piace? E' un singolone!".

ecco la canzone dell'estate si intitola #afa ???? e parla del caldo che ha un suo pubblico di affezionati tra cui io Un post condiviso da lorenzojova (@lorenzojova) in data: 9 Lug 2017 alle ore 05:49 PDT

