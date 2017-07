JUSTIN BIEBER/ News: vacanze top secret per il cantante dopo la fine del tour

Justin Bieber

JUSTIN BIEBER, NEWS: VACANZE TOP SECRET PER IL CANTANTE

Quando si parla di Justin Bieber il gossip è all'ordine del giorno, con una serie di colpi di testa della pop star, idolo delle teenagers di tutto il mondo. Dopo l'ultimo concerto europeo dello scorso 2 luglio, però, il cantante non dà molte notizie di sé, limitandosi a qualche scatto su Instagram. Ma dove si è diretto dopo avere lasciato Londra? Le prime notizie a lui riguardanti riguardavano la sua trasferta in Australia, dove si sarebbe recato per prendere parte ad una importante conferenza religiosa in compagnia del Pastore di New York con il quale ha frequenti rapporti.

Alcuni scatti, che lo vedevano in una importante spiaggia di Sidney, hanno confermato la sua presenza nella Terra dei canguri oltre che la disponibilità (a tratti persino sorprendente) nei confronti dei fans. Da quel momento di lui non si è saputo nulla, ad eccezione di un recente scatto nel quale appare uno stupendo paesaggio durante l'aurora boreale. In esso la pop star si limita a fare il nome dell'amico bravissimo nello scattare fotografie, senza precisare se era al suo fianco in quel momento. Anche il cantante si è dunque diretto al polo? O ha preferito mete ben più calde in questa afosa estate del 2017? I tempi da dedicare alle ferie infatti non saranno molto lunghi: già a fine luglio, infatti, Justin Bieber dovrà riprendere il suo Purpose Tour con le nuove tappe americane e canadesi.

