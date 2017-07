Tiziano Ferro/ Video, la fortunata fan salita sul palco di San Siro racconta le sue emozioni

Tiziano Ferro

Tiziano Ferro, video: la fortunata fan salita sul palco di San Siro - Si chiama Mary è tutti l'abbiamo odiata/invidiata per qualche minuto, perchè? È proprio lei la fortunata fan che al concerto di San Siro dello scorso giugno è riuscita a salire sul palco proprio invitata dal cantautore di Latina. A quasi un mese dalla mitica notte e dalle tre date che Tiziano Ferro ha tenuto a Milano, ecco che Tv Sorrisi e Canzoni è riuscito a trovare la fortunata Mary e a farle delle domande su quello che è accaduto e sentito quella sera. Un tripudio di suoni, luci e colori, questo è stato il concerto di Tiziano Ferro e salire sul palco tenendogli stretta la mano e avvicinarsi a lui tanto da sentire il suo odore e, quasi, il suo sapore, deve aver reso unico un evento irripetibile nella vita. Cosa ricorda di quel 17 giugno? Clicca qui per vedere il video del momento.

Mary risponde così: "Se vi dicessi che ancora non me ne rendo conto mi credereste? Non ho mai vissuto un'emozione così forte nella mia vita e anche dopo settimane non riesco ancora a realizzare. Seguo Tiziano da tanti anni ma se mi avessero fatto la domanda "vuoi salire?" avrei risposto sicuramente di no! Sono dell'idea che lui è il cantante e noi i suoi fan, quindi il palco è suo ed è intoccabile. [....] Lui era emozionatissimo lui e io morta! Ripensandoci a mente fredda, gli avrei voluto dire così tante di quelle cose o semplicemente ringraziarlo, ma ormai è andata e l'importante è stato fatto". Clicca qui per leggere la sua risposta integrale.

