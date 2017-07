Anastacia, Occidentali's Karma / Video, canta e balla la canzone di Francesco Gabbani

Francesco Gabbani

ANASTACIA CANTA OCCIDENTALI'S KARMA DI FRANCESCO GABBANI - Le soddisfazioni non hanno mai fine per Francesco Gabbani, vincitore del Festival di Sanremo 2017 ed amatissimo in Italia e all'estero soprattutto per la sua hit Occidentali's Karma (su youtube ha superato i 142 milioni di visualizzazioni). Dopo avere raggiunto record a non finire, grazie al suo brano diventato in pochi giorni un tormentone, il cantante ha trovato anche l'apprezzamento di una pop star di fama mondiale. Anastacia, con la quale lo scorso anno Gabbani aveva duettato in un suo concerto, ha cantato e ballato sulle note di Occidentali's Karma, confermando di seguire il percorso musicale dell'estroso cantante italiano.

Clicca qui per vedere il video di Anastacia intenta cantare sulle note della 'scimmia nuda balla', mentre Gabbani si dice felicissimo di questa sorpresa scrivendo: "Un anno fa, più o meno in questi giorni, ho avuto l'onore di aprire un concerto di Anastacia e di duettare con lei su un suo brano. È bellissimo riscontrare che una grande Artista come lei abbia continuato a seguirmi nel mio percorso. Grazie @anastaciamusic!". Inutile aggiungere che anche i fan dell'artista di dicono molto felici per il grande successo degli ultimi mesi e già sperano di rivederlo in un nuovo duetto con Anastacia, magari in occasione del concerto che la cantante terrà domani 12 luglio a Piazza Castello a Marostica, in provincia di Vicenza.

