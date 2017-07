EMMA MARRONE/ News: dopo Stefano, per lei in arrivo un nuovo amore? (Oggi, 11 luglio)

Emma Marrone

EMMA MARRONE, NEWS: DOPO STEFANO, PER LEI UN NUOVO AMORE?

Qualche mese fa la voce di un possibile ritorno di fiamma tra Emma Marrone e Stefano De Martino si erano fatte insistenti: grazie all'avvicinamento avvenuto grazie alla partecipazione di entrambi ad Amici, la serenità era stata ritrovata e gli esperti delle riviste di gossip si erano detti certi che mancasse solo la prova dell'amore ovvero il bacio. Da allora però la coppia ha fatto perdere le tracce di un possibile ricongiungimento almeno fino a quando Emma Marrone ha rivelato di essersi recata ad Ibiza, stessa località scelta dal suo ex. Si trattava solo di un caso o di una decisione necessaria per incontrarsi?

Chi spera di vedere Emma e Stefano nuovamente insieme, farà bene a rassegnarsi: a meno che non accada qualcosa di sorprendente, il ballerino di Amici potrebbe essere a sorpresa molto vicino alla sua ex Belen Rodriguez, a sua volta in crisi con il fidanzato Andrea Iannone. La nuova rivista di Alfonso Signorini Spy conferma questa sorprendente novità che confermerebbe le ragioni che hanno spinto Stefano De Martino ad innamorarsi ancora dopo la fine del suo matrimonio. Per quanto riguarda Emma, ad Ibiza si sta godendo qualche giorno di sano divertimento in compagnia delle sue amiche. Nessun nuovo amore sembra essere per lei all'orizzonte: l'estate sarà galeotta per un quanto mai sorprendente colpo di fulmine?

© Riproduzione Riservata.