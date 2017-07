FOO FIGHTERS/ Video: "Arrows" dal vivo, un inedito dal prossimo disco "Concrete and Gold"

Foo Fighters

Nonostante la grande manifestazione diventata un evento storico, mille musicisti riuniti a suonare contemporaneamente un loro brano per invitarli a esibirsi a Cesena, i Foo Fighters nel corso del tour di questa estate hanno tenuto una sola data in Italia a Firenze. Allora l'evento colpì così tanto Dave Grohl che la band andò a suonare appositamente a Cesena come chiedevano i loro fan, questa voltaun solo appuntamento. Hanno invece preferito la Grecia, dovei hanno concluso ieri il loro tour eseguendo un brano inedito, "Arrows", dal prossimo disco in uscita il 15 settembre, intitolato Concrete and gol".

Nel corso del tour avevano già suonato cinque brani da questo disco, in pratica presentandone una buona parte, e cioè le canzoni "Run", "Sunday rain", "La Dee Da” e “The Sky is a Neighborhood” e "Dirty water".

Il brano eseguito ieri sera in Grecia è la classica ballata del gruppo, vicina alle sonorità e alle melodie dei Nirvana, di cui Grohl come si ricorda era il batterista. Ecco la tracklist dell'album?01. T-Shirt?02. Run?03. Make It Right?04. The Sky Is A Neighborhood?05. La Dee Da?06. Dirty Water?07. Arrows?08. Happy Ever After (Zero Hour)?09. Sunday Rain?10. The Line?11. Concrete and Gold





