JAMIROQUAI/ Concerto a Firenze: Jason Kay e company sul palco del Summer Festival (oggi, 11 luglio)

Concerto Jamiroquai

CONCERTO JAMIROQUAI, FIRENZE: DOPO LE OPERAZIONI, JASON KAY E LA BAND SBARCANO IN ITALIA (OGGI, 11 LUGLIO 2017) - Circa tre settimane fa, c'è stata moltissima preoccupazione attorno a Jason Kay, leader indiscusso dei Jamiroquai che è stato ricoverato in ospedale dopo fortissimi dolori alla schiena. Il cantante quindi, per documentare l'accaduto ha postato alcuni video sul suo account ufficiale di Instagram che hanno messo in allarme i suoi numerosissimi estimatori. "Ciao, qui Jason, sono appena uscito dal Teatro, dove mi hanno sottoposto ad alcune iniezioni dolorosissime alla schiena. Mi spiace tantissimo di essere qui, su questo letto, immobilizzato", ha quindi scritto il frontman della famosa band. E, di seguito ha voluto aggiungere: "Non mi sono mai sentito così frustrato a causa della situazione in cui mi trovo e non vedo l'ora di tornare in forma. Dopo due operazioni sono solo parzialmente attivo e so che non potrei dare il 125% dell'energia che ho bisogno di dare per dare a voi, gente fantastica". Di seguito, scusandosi ancora, ha dovuto annullare alcuni concerti confermando però, l'unica data italiana prevista: quella di oggi, martedì 11 luglio 2017 alla Visarno Arena all'interno di Firenze Summer Festival.



La data fiorentina ha conquistato il sold out dopo pochissimo tempo e, questo risultato sarà sicuramente molto apprezzato dalla band dei Jamiroquai che torneranno live dopo il forzato stop di Jay Kay. La band inglese infatti, ha dovuto per forza di cose annullare i concerti in Giappone, Inghilterra e Grecia: "Il bilancio del 2017 è uno dei più duri per me – ha detto Jay – per la perdita di molti amici in veloce successione e l’impossibilità di stare sul palco nel modo che avrei voluto e nel solo modo che so fare, almeno da quando ho fatto il mio primo concerto a 17 anni", aveva scritto Jay. Toby Smith infatti, fondatore della band, è morto lo scorso aprile ad appena 46 anni e lasciando un vuoto enorme nel cuore degli altri componenti del gruppo. A 25 anni dal loro debutto, i Jamiroquai sono tornati quest'anno con il nuovo album "Automaton"uscito nel marzo 2017.



Il nuovo disco della band inglese racchiude l'inconfondibile sound dalla forte impronta elettronica mixata da una profonda chiave dance senza mai perdere di vista le sonorità funk/acid jazz tipiche e che li hanno da sempre contraddistinti. Il concerto dei Jamiroquai di stasera, martedì 11 luglio a Firenze, vedrà l'apertura porte alle ore 18 e l'headliner alle ore 21:30.

© Riproduzione Riservata.