JUSTIN BIEBER/ News: il cantante ancora al top delle classifiche, intanto le vacanze...

JUSTIN BIEBER, NEWS: LA POP STAR IN VACANZA, MA NON DALLE CLASSIFICHE

Le vacanze di Justin Bieber sono ufficialmente iniziate anche se non dureranno a lungo: a fine luglio, riprenderà infatti il Purpose Tour che lo porterà ad esibirsi in varie città degli Stati Uniti e del Canada. Prima di allora la pop star ha potuto godersi qualche giorno di meritato riposo in Australia, godendosi il sole di una famosa spiaggia di Sidney mentre successivamente ha fatto perdere le sue tracce. Si trova ancora nella Terra dei canguri? O si è recato altrove, come sembra da alcuni suoi recenti scatti postati su Instagram?

In attesa di conoscere qualche dettaglio in più sulle sue ultime settimane di vacanza, la classifica americana non concede un solo giorno di crisi per il cantante, idolo delle teenagers di tutto il mondo. Da settimane, infatti, continua a mantenere le prime due posizione della principale chart d'oltreoceano ovvero la Billboard Hot 100. Le sue hit che non conoscono crisi sono la versione remix di Despacito e I'm The One, mentre l'altra canzone lanciata qualche settimana fa fatica ad avere lo stesso successo. 2U, nata dalla collaborazione con David Guetta, fatica a fare breccia (almeno per il momento) nel cuore degli americani, pur riuscendo a raggiungere i vertici di iTunes. Bene anche per quanto riguarda i numeri delle visualizzazioni su Youtube che in un mese hanno sfiorato i 100 milioni di fans.

