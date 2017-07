Ryan Adams Concerto Roma/ Auditorium Parco della Musica di Roma: info e costo biglietti

Ryan Adams, concerto

RYAN ADAMS, CONCERTO ALL'AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA DI ROMA

Grande evento oggi a Roma all'interno della manifestazione estiva di concerti Luglio Suona Bene. A salire sul palco dell'Auditorium Parco della Musica di Roma sarà Ryan Adams, esponente dell'alternative country. La confusione e il turbamento di un artista come Adams prendono corpo in una serata evento che sotto il cielo stellato di Roma ci porterà a spasso in ben oltre vent'anni di successi che culminerà nella presentazione del suo ultimo lavoro "Prisoner". Il disco prodotto e registrato in due anni, dal 2014 al 2016, è stato già anticipato da due singoli ovvero "To Be Without Yo" e "Do You Still Love Me?" che lo stesso artista canterà per il pubblico presente oggi, martedì 11 luglio ore 21.00, proprio all’Auditorium Parco della Musica. Tutti coloro che sono ancora interessati a partecipare al personale e intimo evento potranno farlo acquistando i biglietti, disponibili a partire da 25,25 euro e fino a 43,50 euro + diritti di prevendita, presso la biglietteria dell'Auditoriumo o chiamando l'892.101.

Il nuovo album di Ryan Adams è arrivato due anni dopo la pubblicazione della raccolta “1989” che conteneva alcune cover dell’omonimo album di Taylor Swift con la quale ha duettato. Nella sua carriera, Adams ha pubblicato quindici album da solista vendendo milioni di copie in tutto il mondo.

