CRISTIANO MALGIOGLIO/ Video, "Mi sono innamorato di tuo marito"

Cristiano Malgioglio si confessa a Libero

CRISTIANO MALGIOGLIO: “MI SONO INNAMORATO DI TUO MARITO” - “Mi sono innamorato di tuo marito”: non è l’ultima rivelazione sul gossip riguardante Cristiano Malgioglio, ma il titolo dell’ultimo singolo di un artista a tutto tondo, che ha saputo sfornare tanti successi rimasti nell’immaginario collettivo della musica italiana. Cristiano Malgioglio in un’intervista al quotidiano Libero ha fatto il punto sulla sua vita artistica e personale, raccontando come molto spesso si sia trovato a lavorare a braccetto con grandissimi artisti come Mina, perdendosi poi irrimediabilmente di vista. Malgioglio ha anche confermato aneddoti e leggende metropolitana come quella che raccontava come fosse riuscito a comprare una casa grazie ai diritti di “Gelato al cioccolato”, cantata da Pupo. Non è andata esattamente così ma la ricostruzione è molto vicina alla realtà, visto che grazie al successo di quella canzone ha potuto estinguere il mutuo della sua abitazione. Tra i giovani, Malgioglio sente di poter puntare su Bianca Atzei e Giusy Ferreri, bollando semplicemente gli altri come “urlatori che si disperano”.

CRISTIANO MALGIOGLIO: A SOSTEGNO DEI DIRITTI GAY - Nell’intervista a Libero, Cristiano Malgioglio ha parlato anche di una questione che storicamente gli sta molto a cuore, quella dei diritti delle persone omosessuali. In “Mi sono innamorato di tuo marito” (nel video dopo 100 provini ha scelto un ragazzo sporco di grasso incontrato per strada per caso) parla di una situazione che ha dovuto affrontare davvero nella vita, ma solo una volta e con un uomo che non sapeva fosse sposato: “Mia madre mi ha fatto subito confessare”, ha raccontato. Malgioglio ha definito fondamentale la legge sulle unioni civili, definendo l’amore senza confini e criticando a sua volta Gianna Nannini, che nella sua vita a suo parere, così come affermato nelle critiche della comunità gay, non si è mai spesa per i diritti LGBT e ora lamenta proprio la mancanza di questi diritti. Malgioglio ha definito l’amore come una parte importantissima della sua vita ma ormai appartenente al passato: ora la passione dell’autore e cantante sono gli ortaggi, pomodori e frutti che passa il tempo al mercato ad ammirare come fossero gioielli.

© Riproduzione Riservata.