Concerto Tiziano Ferro/ Salerno (Stadio Arechi), tour 2017: scaletta, orari e informazioni utili

Tiziano Ferro

Concerto Tiziano Ferro, il cantante arriva alla tappa di Salerno allo Stadio Arechi del tour 2017: scaletta, orari e informazioni utili

TUTTE LE INFORMAZIONI UTILI - Sold out allo stadio Arechi di Salerno per il concerto di Tiziano Ferro che continua il suo Tour in giro per l'Italia. Per l'occasione la struttura del palco è stata reinventata, dall’imponente e tecnologica scenografia di sfondo, costituita da schermi led, parte una lunga passerella che si allunga in mezzo al pubblico diventando essa stessa il palco principale e luogo in cui si svolge l’azione, dove l’artista sarà circondato a 270° dagli spettatori. Sull'argomento queste le parole dell'artista: "La cosa più bella e più importante dell’andare in tour è creare questo momento di intimità con le persone, perché per me l’intimità non è lo stare da soli in una stanza, è l’avere la disponibilità all’ascolto. Quindi, anche in uno stadio si può essere intimi" Grande innovazione anche per i contenuti degli schermi. Sono “screen unificati” per creare dei veri e propri video clip che mettono insieme immagini del live in multicamera riprese del pubblico e contenuti grafici, anche con effetti interattivi. I cancelli sono aperti dalle 16.30. Il concerto avrà inizio alle ore 21.

ORGANIZZAZIONE E BAND - L'organizzazione consiglia vivamente a tutti gli spettatori di presentarsi con largo anticipo presso lo Stadio per motivi di ordine pubblico e di controlli serrati agli accessi. Al fianco di Tiziano Ferro non mancherà la band che lo ha accompagnato per tutto il tour (che ricordiamo si conclouderà a Firenze) e che è formata da: Luca Scarpa (director e piano), Davide Tagliapietra (guitar), Alessandro De Crescenzo (guitar), Reggie Hamilton (bass), Christian Rigano (keys), Andrea Fontana (drums). Show design: Claudio Santucci per Gio Forma. Regia live e contenuti video: Romain Sabella per Clonewerk. Light design: Giovanni Pinna. Viste le premesse stasera si dovrebbe assistere ad uno spettacolo davvero indimenticabile, i fan di Ferro non vedono l'ora di cantare insieme al loro beniamino.

LA SCALETTA - La probabile scaletta della serata sarà: Opening (acqua che scorre), Il Mestiere della Vita, Epic “Solo” È Solo una Parola, L’amore è una Cosa Semplice, Valore Assoluto, Il Regalo più Grande, R&B Medley (My Steelo – Hai delle Isole negli Occhi – Indietro), La differenza tra Me e Te, Ed ero Contentissimo, Sere Nere, Perdono (Xdono), Medley Electro Dance (Il Sole Esiste – Senza Scappare Mai Più – Raffaella), Ti Scatterò una Foto, Medley Acustico (Imbranato – Troppo Buono – E Fuori è Buio), Per dirti Ciao, La Fine, Lento\Veloce, Rosso Relativo, Stop! Dimentica, Xverso, Alla Mia Età, L’Ultima Notte al Mondo, Mi sono Innamorato di Te, Incanto, Lo Stadio, Il Conforto, Non Me lo so Spiegare, Potremmo Ritornare

© Riproduzione Riservata.