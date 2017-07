Emma Marrone/ News: ad Ibiza con le amiche tra locali e relax (oggi, 12 luglio)

Emma Marrone

EMMA MARRONE, NEWS: LA CANTANTE IN VERDE AD IBIZA

Le vacanze di Emma Marrone proseguono ad Ibiza dove si sta godendo qualche giorno di meritato riposo in compagnia delle sue amiche. Archiviate le voci di un possibile ritorno di fiamma con Stefano De Martino (tornato in Italia per alcune ospitate a Gallipoli), la cantante salentina continua a mantenere top secret la sua vita privata e la nascita di un possibile nuovo amore. Preferisce invece dedicarsi a qualche momento di sana tranquillità, godendosi la pace di una splendida stanza mosaicata verde come riportato nel suo profilo Instagram (clicca qui la foto e leggere i commenti dei fan). Quanto a lungo durerà a lungo questa pausa dalla musica?

Sebbene ieri sera la Marrone sia stata ospite della puntata del Wind Summer Festival, registrata qualche settimana fa a Piazza del Popolo a Roma, è la musica ad essere l'argomento di maggiore interesse per il suo nutrito seguito di fan. L'attesa per il nuovo album è molto alta, soprattutto dopo che la Marrone ha dichiarato in varie circostanze di essere impegnata nella scrittura dei nuovi brani. Il nuovo progetto dovrebbe uscire ad inizio del 2018, anche se c'è già chi spera che tale album possa essere preceduto da un singolo già negli ultimi mesi del 2017. Resta inoltre il grande punto interrogativo sulla sua eventuale partecipazione come coach di Amici, anche se per questa conferma sarà necessario attendere ancora qualche mese.

