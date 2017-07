JUSTIN BIEBER/ News: tutte le date americane del suo Purpose Tour (oggi, 12 luglio)

Justin Bieber

JUSTIN BIEBER, NEWS: LE PROSSIME DATE DEL PURPOSE TOUR

Justin Bieber si trova in Australia dove si sta godendo qualche giorno di meritato riposo, in attesa di riprendere il suo trionfale Purpose Tour. Lo scorso 2 luglio ha avuto luogo l'ultimo evento in Europa nella splendida cornice di Hype Park a Londra ma quanto dovranno attendere i fan prima di vedere la pop star salire nuovamente sul palco. Scopriamo insieme le prossime date della tournee che dall'Europa si sposterà nell'America Settentrionale.

Justin Bieber tornerà ad esibirsi il prossimo 29 luglio ad Arlingon in Texas, poi sarà la volta di Pasedana il 5 agosto, di Denver il 12 agosto e di Minneapolis il 18 dello stesso mese. L'idolo delle teenagers si sposerà quindi a East Rutherford non lontano da New York dove si esibirà in due date ovvero il 23 e 24 agosto. L'ultima data degli Stati Uniti lo porterà a Foxborough in Massachussetts il prossimo 29 agosto. Archiviate le date americane, per la pop star sarà la volta di trasferirsi nel suo paese d'origine, in Canada, dove si esibirà il 5 e 6 settembre. Toronto è la località scelta per chiudere il Purpose Tour, anche se i fan già sognano che possano essere aggiunte delle nuove date attualmente in programma. Dopo cinque mesi trascorsi da una Nazione all'altra del continente, Justin Bieber deciderà di prendersi un lungo periodo di pausa che, secondo quanto riportano i tabloid d'oltreoceano, potrebbe proseguire per un anno intero.

© Riproduzione Riservata.