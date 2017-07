Emma Marrone/ News: amicizia o amore tra la cantante e Giuliano Sangiorgi? (oggi, 13 luglio)

Emma Marrone

EMMA MARRONE, NEWS: AMICIZIA O AMORE CON GIULIANO SANGIORGI?

Emma Marrone continua a far parlare di sé, confermandosi protagonista del gossip dell'estate del 2017. La cantante salentina negli ultimi tempi è stata avvicinata sentimentalmente a diversi uomini del mondo della musica e dello spettacolo: dopo avere archiviato le voci di un possibile flirt con l'attore Riccardo Scamarcio, si è parlato di un possibile ritorno di fiamma con Stefano De Martino al quale l'artista si sarebbe riavvicinata durante la collaborazione nel programma di Amici di Maria De Filippi.

Nonostante la coppia abbia trascorso le vacanze ad Ibiza (ovviamente in separata sede), anche questi rumors negli ultimi tempi sono decaduti a favore di un non troppo fantasioso avvicinamento tra il ballerino e la sua ex moglie Belen Rodriguez. Ma c'è un nuovo volto amato dagli appassionati di musica che nelle ultime ore è stato aggiunto alla lista di papabili fidanzati: il settimanale DiTutto, uscito ieri in edicola, ha infatti pubblicato alcuni scatti in cui la Marrone appare in Puglia in compagnia di alcuni amici tra i quali Giuliano Sangiorgi, cantante dei Negramaro. I due colleghi appaiono particolarmente vicini anche se nulla fa pensare alla presenza di qualcosa di più di una semplice amicizia. In attesa di scoprire se presto nascerà una coppia tutta rock, la santina prosegue le sue vacanze ad Ibiza dove, come da lei stessa ammesso, si trova in compagnia di alcune amiche tra le quali la sua manager Francesca.

