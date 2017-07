U2, CONCERTO A ROMA / Allo stadio Olimpico il 15 e 16 luglio: il regalo dei fans

U2 - Foto Facebook

U2, CONCERTO ALLO STADIO OLIMPICO DI ROMA IL 15 E 16 LUGLIO

Sale l’ansia per l’arrivo in Italia degli U2. La band sbarcherà allo Stadio Olimpico di Roma sabato 15 e domenica 16 luglio per le due date italiane del "Joshua Tree Tour 2017" che celebra il trentesimo anniversario della pubblicazione dello storico album. Allo stadio Olimpico sono attesi più di 50mila fans che regaleranno a Bono Vox e ai suoi un doppio sold out. Notevoli sono le misure di sicurezza e i divieti previsti dalle autorità per garantire la massima sicurezza. L’arrivo degli U2 in Italia ha scatenato grande entusiasmo da parte dei fans che stanno organizzando una grande coreografia per accogliere al meglio la band. A coordinare il tutto sono i responsabili di U2place.com, il sito ufficiale dei fans italiani della band irlandese. Per la doppia data di Roma, hanno così preparato una meravigliosa sorpresa per rendere i due concerti italiani degli U2 memorabili. Sarete anche voi presenti sugli spalti dello Stadio Olimpico? Allora seguite le istruzioni per partecipare alla grande coreografia.

U2place.com con la collaborazione di Live Nation, organizzatore del concerto, e One.org ha organizzato una coreografia che coinvolgerà circa 40mila fans presenti allo stadio Olimpico il 15 e il 16 luglio. “Per realizzare la coreografia abbiamo bisogno della vostra partecipazione: vi chiediamo di seguire poche e semplici istruzioni. La coreografia sarà realizzata con fogli di carta colorata in formato A3 che verranno posizionati sui seggiolini”, fa sapere il sito dei fans italiani della band. La coreografia prenderà vita sulle note di “With or Without You”. Tutti i fans presenti sugli spalti, dalla Curva alle Tribune, alzeranno così i fogli colorati formando il numero “30” con cui renderanno omaggio alla band del cuore.

