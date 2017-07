Beyoncè/ Sir e Rumi nella loro prima foto ufficiale ad un mese dalla nascita

Beyoncè

LA FOTO POCO SOBRIA DEI GEMELLI SIR E RUMI

E niente, possiamo ufficialmente dire che Beyoncè ormai si è fissata con questi veli e questi fiori tanto che la nuova foto che la vede in posa non ha nemmeno creato poi tanto scalpore. La Dea della musica può e per presentare i suoi figli ha deciso bene di non puntare sulla sobrietà proprio come ha fatto quando ha annunciato la sua gravidanza. Fiori, nastri, capelli selvaggi ma anche un gioco di vedo e non vedo che mostrano le sue mitiche forme anche adesso, ad un mese dal parto e dal suo nuovo status di madre. Sir e Rumi appaiono in braccio alla loro mamma ricoperto e circondati da colorati fiori che rendono la foto poco sobria ma unica nel suo genere proprio come Beyoncè stessa ha abituato i suoi fan.

Lei stessa pubblicando la foto (che potete vedere cliccando qui) ha scritto "Sir Carter e Rumi 1 month today". E' inutile dire che i commenti felici sono migliaia e che i fan hanno subito risposto all'appello facendo arrivare la foto a quasi 4 milioni di like in poche ore. Il parto è avvenuto in casa, come avevano già deciso la cantante e il marito, che per l'evento hanno speso oltre 1 milione di dollari per attrezzature, incubatrici e personale medico, almeno stando alle ultime indiscrezioni del Daily Mail. I due hanno preso questa decisione per evitare l'assalto dei paparazzi ma visto le foto che Beyoncè ha pubblicato poche ore forse sarebbe stato meglio.

