CONCERTO ROBBIE WILLIAMS/ Verona (Stadio Bentegodi): la scaletta e le news sul nuovo album (14 luglio)

CONCERTO ROBBIE WILLIAMS, VERONA 14 LUGLIO: LA SCALETTA E LE NEWS

Oggi, 14 luglio lo Stadio Bentegodi di Verona accoglierà la musica di Robbie Williams. Nel frattempo, l'ex leader dei Take That, ha annunciato il nuovo album in maniera molto singolare: una copertina dopo compare nudo. Come mamma l'ha fatto, Robbie si è voluto piazzare sulla cover del nuovo lavoro dal titolo "Under The Radar Volume 2" in uscita entro l'anno e in pre-order sul suo sito ufficiale. "È una raccolta di canzoni di cui sono estremamente orgoglioso ma che non ho incluso nei precedenti album...", ha annunciato il cantante con un video su YouTube. Lo scatto lo mostra di schiena, completamente nudo, intento ad arrampicarsi sopra un maestoso albero. Robbie Williams, si è quindi mostrato entusiasta fin da subito affermando che le nuove canzoni sono veramente bellissime, esattamente come lui le desiderava: "Sono straordinarie, ma non sono mai state pubblicate perché succede che ci si perda nei vicoli del 'questa dev'essere per forza una hit o tutti moriranno'. Così, preso da questi stati d'animo, molte grandi canzoni vanno perse. Ma ora eccole qui!", ha affermato. L'album avrà al suo interno ben venti brani inediti che sono stati momentaneamente "scartati" dal nuovo lavoro (ed anche da lavori del passato) che lo sta portando in tour in giro per il mondo.



Con la prima data italiana di oggi, Robbie Williams aprirà le danze dei tre concerti realizzati nel nostro bel paese. L'emozione delle estimatrici è veramente alle stelle e, la musica dell'ex Take That, dopo lo scioglimento è rimasta sempre sulla cresta dell'onda regalando all'artista un successo dietro l'altro senza particolari battute di arresto. L'ex ragazzo ribelle che tanto ha fatto parlare di sé per la sua dipendenza dalla droga, ha voluto mettere da parte l'immagine da cattivo ragazzo offrendo al suo pubblico un nuovo volto positivo e gioioso. Il nuovo tour del cantante si è aperto da poco per regalare al suo pubblico le più celebri canzoni live ed anche i nuovi successi tratti da “The heavy entertainment show”, nuovo album. Dopo Verona questa sera, Robbie andrà il 15 luglio al Lucca Summer Festival e il 17 al Collisioni Festival di Barolo. Nella mattinata di ieri, si sono già avvistate le prime fan allo stadio per il concerto di stasera in quel di Verona. Le estimatrici di Robbie Williams sono arrivate da ogni parte d'Italia, ma principalmente da Toscana, Lazio, Campania e Emilia Romagna.



La scaletta di stasera, è assolutamente provvisoria in quanto, come ben sapete, non c'è certezza per eventi di questo tipo. Durante concerti tanto importanti infatti, i cantanti amano decisamente improvvisare e Robbie Williams adora da sempre regalare novità agli estimatori durante i suoi live. Ecco le canzoni che dovrebbero essere in programma per il concerto del 14 luglio allo stadio Bentegodi di Verona di stasera: The Heavy Entertainment Show, Let Me Entertain You, Monsoon, Party Like a Russian, The Flood, Freedom 90, Love My Life, Medley Livin' on a Prayer, Rehab, The Best, Kiss, U Can't Touch This, Don't You Want Me, Stayin' Alive, She's the One, Here Comes the Hotstepper, You're the One That I Want, Back for Good, Come Undone, Supreme, Rudebox, Kids, Sweet Caroline, Motherfucker, Hey Jude, Feel, Rock DJ. Qui avremo poi un bis, e poi Robbie Williams dovrebbe chiudere con Strong, Angels e My Way.

