EMMA MARRONE/ News: la cantate rinnova l'affetto per i fan siciliani, foto

EMMA MARRONE, NEWS: IL SUO CONCERTO A MILO, IN SICILIA

Qualche settimana fa Emma Marrone era stata criticata da numerosi fan per la sua decisione di non partecipare alla tappa palermitana del Radio Italia Live. Lo spostamento a Milano era stato considerato una preferenza per i sostenitori lombardi, al punto che qualche siciliano era persino arrivato ad accusarla di razzismo. Per placare gli animi era intervenuta direttamente la cantante nei social network dove aveva spiegato di avere cambiato la data della sua esibizione per partecipare al matrimonio del cugino (poi in realtĂ avvenuto, come confermato dalle numerose foto pubblicate da lei sul web).

Archiviate tali discussioni, la Marrone ha dato una risposta concreta a tutti coloro che le hanno fatto notare di come siano rare le sue partecipazioni a concerti o eventi in Sicilia. Nella giornata di ieri ha infatti ufficializzato la sua presenza all'evento Luce del Sud in programma a Milo (Catania) il prossimo 1 agosto. Al teatro all'aperto Lucio Dalla, si esibiranno infatti (oltre alla stessa Emma) cantanti del calibro di Francesco Gabbani, Carmen Consoli, Arisa e Franco Battiato. Clicca qui per leggere il dettaglio degli ospiti, l'orario e i dettagli di tutte le date di questo importante evento che permetterĂ alla Brown finalmente di soddisfare i tantissimi fan siciliani.

