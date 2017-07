Elton John a MANTOVA / Unica tappa italiana per il Sir della musica: una scaletta memorabile

Elton John

ELTON JOHN A MANTOVA PER L’UNICA TAPPA ITALIANA, OGGI 14 LUGLIO

L’attesa è finita. Questa sera, Elton John si esibirà in concerto in piazza Sordello a Mantova per l’unica tappa italiana del suo tour mondiale. L’arrivo del Sir della musica internazionale ha attirato in città tantissimi fans, provenienti da tutta Italia. Quello di stasera sarà solo uno dei tanti impegni che porteranno Elton John ancora in giro per il mondo. Amante della musica e del palcoscenico, Elton John non rinuncia alla sua passione che lo scorso aprile, durante il tour sudamericano, ha rischiato di togliergli la vita a causa di una grave infezione. Elton John, però, si è curato e ora sta bene, pronto a regalare nuove emozioni ai fans con la sua musica. “Per anni la mia vita è stata vuota e sono andato in scena sperando solo di morire sul palco, poi tutto è cambiato; ora ho una famiglia, dei figli e una gran voglia di vederli giocare a baseball, di portarli alle partite di calcio” – ha dichiarato Elton John come si legge sulle colonne de Il Giorno – “Non sono mai stato un frontman come Bowie o Jagger. Sono un pianoman, non un sex symbol, quindi mi sono divertito con i vestiti”.

Elton John, dunque, non rimpiange nulla. La sua vita, interamente dedicata alla musica, è cambiata negli ultimi anni grazie all’incontro David Furnish con cui è convolato a nozze nel 2005. Amatissimo in tutto il mondo per il suo inconfondibile stile e per la sua voce, Elton John, sul palco di Mantova, questa sera regalerà ai fans alcuni dei pezzi più belli del suo repertorio. Oltre ad una selezione di brani dell’ultimo disco Wonderful Crazy Night, non mancheranno le hit del passato.

Ecco tutti i brani previsti in scaletta: The Bitch Is Back, Bennie and the Jets, I Guess That’s Why They Call It the Blues, Take Me to the Pilot, Daniel, Looking Up, A Good Heart, Philadelphia Freedom, (Elton John Band song), I Want Love, Tiny Dancer, Levon, Rocket Man (I Think It’s Going to Be a Long, Long Time), Sorry Seems to Be the Hardest Word, Your Song, Burn Down the Mission, Sad Songs (Say So Much), Don’t Let the Sun Go Down on Me, I’m Still Standing, Crocodile Rock, Your Sister Can’t Twist (But She Can Rock ‘n Roll), Saturday Night’s Alright for Fighting, Candle in the Wind.

