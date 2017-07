FRANCESCA MICHELIN / "Vulcano" il nuovo singolo

La copertina del nuovo singolo

Nata a Bassano del Grappa il 25 febbraio 1995, Francesca Michelin ha pubblicato due dischi e due Ep, oltre dieci singoli, l'ultimo dei quali si intitola Vulcano e esce a un anno e mezzo di distanza dal brano Nessun grado di separazione che le fece guadagnare il secondo posto al festival di Sanremo nel 2016 e che le permise di partecipare all'Eurovision Song Contest. E' stato inciso a Los Angeles con Michele Canova (produttore di Tiziano Ferro, Jovanotti, Marco Mengoni, Samuel e Francesco Renga tra gli altri). Nel post in cui ha inserito la copertina del disco scrive: "V come Vulcano e mille altre cose!". Nel 2011 aveva partecipato al talent show X Factor nella squadra Donne 16-24 capitanata da Simona Ventura, vincendo l'edizione. Nel gennaio 2012 esce il singolo di debutto, Distratto che vende oltre 60mila copie.

Quindi arriva l'ep di debutto e nello stesso anno appare in un duetto al festival di Sanremo con la concorrente Chiara Civello. Nel febbraio 2013 partecipa a una compilation di beneficenza a favore della Fondazione Umberto Veronesi una raccolta fondi contro il tumore alla mammella. Nel 2016 concede l'utilizzo del brano Nessun grado di separazione per una campagna a favore dell'inclusione scolastica dei bambini diversamente abili. Due gli album pubblicati, Riflessi di me e di20. Il suo ultimo singolo precedente era Tu sei una favola appartenente alla colonna sonora originale del film di animazione Ballerina che non compariva nell'album di20.

© Riproduzione Riservata.