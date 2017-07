JUSTI BIEBER/ News: la pop star riconquista i primi due posti della principale classifica americana

Justin Bieber

JUSTIN BIEBER, NEWS: CONFERMATO AI PRIMI POSTI DELLA CLASSIFICA AMERICANA

L'estate 2017 porta bene a Justin Bieber che anche durante la pausa dei suoi concerti (che riprenderanno a fine luglio) si conferma il cantante attualmente più amato e seguito negli Stati Uniti. Come già accaduto nelle ultime settimane, infatti, la pop star si riconferma nei primi i due posti della più autorevole classifica musicale ovvero la Billboard Hot 100. I dati di ieri 13 luglio precisano infatti che la versione remix di Despacito, in collaborazione con Luis Fonsi e Daddy Yankee si mantiene al primo posto, seguita dall'altra hit di Justin Bieber featuring altri illustri colleghi. Il pezzo in questione è I'm The One di DJ Khaled, Quavo, Chance The Rapper e Lil Wayne. Per quanto riguarda le successive posizioni della Billboard Hot 100, esse vedono al terzo posto That's What I like di Bruno Mars mentre al quarto si piazza DJ Khaled ft Rihanna con Wild Thoughts.

L'altra hit di Justin Bieber attualmente in classifica è 2U anche se, a poco più di un mese dalla sua uscita, essa fatica ancora a conquistare il grande pubblico. Il pezzo che vede la collaborazione del cantante canadese con il produttore francese David Guetta si mantiene infatti al 27° posto della chart americana, confermando la stessa posizione della scorsa settimana. Sono ottimi anche i risultati delle visualizzazioni su Youtube, dove Despacito Remix si avvicina alla fatica cifra del mezzo miliardo di views.

