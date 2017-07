CONCERTO U2 / Roma, Stadio Olimpico: scaletta, orario e norme di sicurazza (oggi, 15 luglio 2017)

U2, concerto a Roma

Oggi e domani per gli estimatori degli U2, sarà un momento di grande gioia collettiva. Il gruppo di Bono infatti, sbarca in Italia con due concerti: oggi 15 luglio e domenica 16 luglio 2017. Le date di stasera e domani presso lo Stadio Olimpico di Roma, sono le uniche in programma nel nostro bel paese e, tra una vecchia canzone e l'altra, i fan avranno modo di ascoltare le nuove hit e la struttura scenografica del "The Joshua Tree tour". La band rock irlandese, con questo nuove date in giro per il mondo, sta festeggiando i trent'anni dall'uscita dell’omonimo album. Inizialmente la band di Bono aveva pensato ad una sola data in Italia ma, dopo il grande interesse, il gruppo rock ha deciso di accontentare i fan aggiungendo una tappa al fortunatissimo tour. L'evento in musica degli U2 si è aperto lo scorso maggio dal Nord America mentre dallo scorso 8 luglio sono incominciate anche le date in Europa dove la band ha esordito facendosi accompagnare da Noel Gallagher, ex chitarrista e seconda voce degli Oasis, salito sul palcoscenico anche insieme la sua band, gli High Flying Birds. Le due date del gruppo sono già sold out da svariati mesi anche se, come tradizione purtroppo insegna, si è parlato molto di bagarinaggio online.

U2 IN CONCERTO: ORARIO, BIGLIETTI E NORME DI SICUREZZA

Le porte dello Stadio Olimpico di Roma si apriranno a partire dalle 16.30. Noel Gallagher inizierà a suonare alle 19.30 mentre, circa un'ora e mezza dopo, saliranno sul palcoscenico gli U2. Chi ha acquistato i Gold Hot Ticket Package, i Silver Hot Ticket e i Vip Party Package potrà ritirare i biglietti dalle 16 alle 20 agli stand presso l’Ostello della Gioventù di Viale delle Olimpiadi. Lo Stadio sarà comodamente raggiungibile tramite mezzi pubblici oppure in macchina (cliccate qui per le indicazioni dettagliate). Tanti i controlli previsti prima dell'inizio del concerto e, all'interno sarà severamente vietato introdurre: valigie, borse e zaini (sono ammessi solo zaini più piccoli di un foglio A4), bombolette spray come antizanzare e creme solari. Sono proibiti anche altri oggetti come trombette da stadio, fuochi d’artificio, macchine fotografiche professionali, tablet, bastoni da selfie, bevande alcoliche e bottiglie di vetro o di plastica.

UNA FAN ACTION PER IL RITORNO DEGLI U2 IN ITALIA

Molte le iniziative che potrebbero coinvolgere indirettamente la band degli U2 e, tra questi, il sito U2Place.com ha organizzato una fan action che coinvolgerà la bellezza di oltre 40.000 persone sugli spalti dello Stadio Olimpico di Roma per dare un emozionante bentornato in Italia alla band di Bono Vox. L'inedita coreografia, verrà realizzata sulle note di "With or Without You" e quindi, se volete partecipare vi consigliamo di dare uno sguardo al sito oppure di organizzarvi tra i diversi settori (Tribuna Montemario, Distinti Nord Ovest, Curva Nord, Distinti Nord Est, Tribuna Tevere) dove saranno presenti i coordinatori di U2place.com.

LA SCALETTA: LE CANZONI DELLA PRIMA SERATA ALLO STADIO OLIMPICO DI ROMA

In ultimo, eccovi la (potenziale) scaletta del “Joshua Tree Tour 2017”, logicamente qualche canzone potrebbe variare in base a ciò che avranno in mente di organizzare gli U2 ed infatti, con molta probabilità a queste canzoni vanno aggiunti un paio di pezzi studiati proprio per le date romane di oggi e domani.



1.Sunday Bloody Sunday

2.New Year’s Day

3.Bad

4.Pride (In the Name of Love)

(Esecuzione per intero di The Joshua Tree)

5.Where the Streets Have No Name

6.I Still Haven’t found What I’m Looking For

7.With or Without You

8.Bullet the Blue Sky

9.Running to Stand Still

10.Red Hill Mining Town

11.In God’s Country

12.Trip Through Your Wires

13.One Tree Hill

14.Exit

15.Mothers of the Disappeared

BIS

16.Miss Sarajevo

17.Beautiful Day

18.Elevation

19.Vertigo

20.Misterious Way

21.Ultraviolet

22.One

© Riproduzione Riservata.