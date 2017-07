Concerto Tiziano Ferro / Firenze, Stadio Franchi: scaletta e orario. Attesi 40 mila spettatori (15 luglio)

Tiziano Ferro, concerto a Firenze

TIZIANO FERRO, CONCERTO A FIRENZE: ATTESI 40 MILA SPETTATORI

Mancano ormai poche ore per il tanto atteso concerto che Tiziano Ferro terrà questa sera a Firenze allo stadio Artemio. Un appuntamento esclusivo, ultima tappa del suo Mestiere della vita Tour 2017 e che ha confermato le aspettative della vigilia con un tutto esaurito caratterizzato da ben 40 mila fan pronti ad acclamare il proprio idolo e a cantare a squarciagola tutte le sue canzoni come Sere nere, Ed ero contentissimo, Ti scatterò una foto, Alla mia età e tantissime altre ancora. Una serata che dunque promette faville anche grazie agli effetti speciali che renderanno lo spettacolo ancora maggiormente godibile. L’inizio è previsto per le ore 21,15 per un concerto al quale assisteranno oltre dieci mila fan provenienti dal resto d’Italia ed oltre 2 mila che addirittura arrivano da altri Paesi, evidente segnale di come la musica di Tiziano Ferro sia amato e seguito anche oltre i confini italiani.

ORARIO E INFO UTILI

L’inizio del concerto è previsto per le ore 21,15 e come ha fatto sapere la macchina organizzativa il mezzo ideale per raggiungere lo stadio Artemio Franchi è il treno. Infatti la distanza tra la stazione Firenze Campo di Marte e la struttura è di soli 300 metri ed è per questo che sono stati previsti dei treni straordinari al termine dello spettacolo per consentire un deflusso del pubblico in totale sicurezza vero altre città toscane e non solo. Lo stadio può essere raggiunto anche con comode navette e bus ed in particolare le linee Ataf 6, 11 e 17 da piazza Stazione mentre 10 e 20 da piazza S. Marco. Infine, resterà in funzione fino alle ore 2 di notte la Tramvia che collega la stazione FS di S. Maria Novella a Scandicci che rappresenta una soluzione ideale per quanti arrivano a borde delle proprie auto dalla superstrada Firenze – Pisa – Livorno e dall’auostrada A1.

LA SCALETTA: LE CANZONI DEL CONCERTO DI FIRENZE ALLO STADIO FRANCHI

Questa sera Tiziano Ferro riscalderà i cuori dei 40 mila spettatori che assieperanno lo stadio Artemio Franchi di Firenze per una concerto che si preannuncia straordinario per spettacolo e musica. Questa è la probabile scaletta di canzoni che il cantante romano dovrebbe proporre in questo appuntamento seguendo quanto fatto in altre tappe del suo Tour negli Stadi 2017: Il mestiere della vita, Epic, "Solo" è solo una parola, L'amore è una cosa semplice, Valore assoluto, Il regalo più grande, My Steelo, Hai delle isole negli occhi, Indietro (R&B Medley), La differenza tra me e te, Ed ero contentissimo, Sere Nere, Xdono, Il sole esiste per tutti, Senza scappare mai più, E Raffaella è mia (Medley Electro Dance), Ti scatterò una foto, Imbranato, Troppo buono, E fuori è buio (Acoustic Medley), Per dirti ciao!, La fine, Lento/veloce, Rosso relativo, Stop! Dimentica, Xverso, Alla mia età, L'ultima notte al mondo, Mi sono innamorato di te (Luigi Tenco cover), Incanto, Lo stadio, Il conforto, Non me lo so spiegare, Potremmo ritornare.

