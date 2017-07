Emma Marrone/ News: si infittisce il gossip estivo, un nuovo amore al suo fianco? (oggi, 15 luglio)

Emma Marrone

EMMA MARRONE, NEWS: SI INFITTISCE IL GOSSIP ESTIVO

Emma Marrone continua ad essere protagonista del gossip estivo, con una serie di presunti nuovi amori a lei associati. A distanza di qualche settimana dalla diffusione della notizia del suo probabile ritorno di fiamma con Stefano De Martino, tale allarme sembra essere rientrato, complice anche il presunto avvicinamento del ballerino alla sua ex Belen Rodriguez. Da qualche giorno la Brown è stata associata anche al cantante dei Negramaro Giuliano Sangiorgi, paparazzato in sua compagnia durante un pomeriggio al mare in Salento (dove per altro erano presenti anche altri amici). Tale notizia non è stata né confermata né smentita, anche se non va assolutamente escluso che tra i due colleghi sia presente solo una bella amicizia.

Ad aumentare la curiosità sulla vita sentimentale della coach di Amici, è arrivato qualche ora fa un nuovo scatto nel quale appare in compagnia di un altro ragazzo. Si tratta dell'amico Alessandro, presente a sua volta ad Ibiza dove Emma sta trascorrendo le vacanze estive. La foto è stata unita al commento: "Ma quanto ti voglio bene lo sai ?? @alessandrovisigalli #condividerelagioiaconchitivuolebene". In risposta a tale immagine, i fan si dicono certi che si tratti di un caro amico della Brown, partito insieme alle persone a lei più care. Ma insieme a tante ipotesi, c'è anche chi si dice certo che presto arriverà la notizia di un nuovo amore per una delle donne più chiacchierate dell'estate.

