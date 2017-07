JUSTIN BIEBER/ News: il cantante è ancora legato alla sua ex Sofia Richie? (Oggi, 15 luglio)

Justin Bieber

JUSTIN BIEBER, NEWS: C'E' ANCORA DELL'INTERESSE PER SOFIA RICHIE? -

Justin Bieber riesce sempre a far parlare di sé, sia che si tratti di musica sia che l'argomento sia un nuovo amore. In passato, la pop star è stata associata a varie ragazze (ovviamente bellissime), scatenando la rabbia delle sue agguerritissime beliebers. La più criticata e odiata a tal proposito è stata Sofia Richie, con la quale il cantante aveva avuto una relazione (per altro mai confermata) alla quale aveva fatto seguito una bella amicizia.

A confermare come i rapporti siano ancora buoni tra loro, qualche ora fa è arrivato il commento di Justin Bieber ad una foto della modella. Un "You're gorgeous!!?" che non ha fatto piacere alle milioni di fan, le quali sono cadute nuovamente in tentazione reagendo con numerosi insulti. Ma c'è davvero ancora del tenero tra la coppia? Nulla fa pensare ad un flirt in questo momento, soprattutto considerando che da mesi il cantante è in tournee mondiale, restando costantemente lontano dagli Stati Uniti. Qualche mese fa si era diffusa la voce secondo la quale lui sarebbe alla ricerca di una moglie, una donna che possa essere al suo fianco anche se non a breve termine. Tale desiderio di mettere la testa a posto era stato notato dalle fan che avevano notato un suo miglioramento, anche nel comportamento del bad boy della musica internazionale. Arriverà anche per lui il momento dell'amore?

