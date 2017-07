ROBBIE WILLIAMS, CONCERTO A LUCCA/ Il cantante atteso al Summer Festival: scaletta e lunghe attese (15 luglio)

Robbie Williams

ROBBIE WILLIAMS, CONCERTO A LUCCA PER IL SUMMER FESTIVAL, OGGI 15 LUGLIO

Dopo il trionfo allo stadio Bentegodi di Verona dove ha incantato i fans giunti in città da oggi parte d’Italia, Robbie Williams sbarca questa sera a Lucca per il Summer Festival e la sua seconda data in Italia. Amatissimo dal pubblico italiano sin da quando faceva parte dei Take That, Robbie Williams è attesissimo a Lucca dove, da ieri, ci sono centinaia di fans già in coda per l’apertura dei cancelli. Durante lo show, il cantante inglese che ha annunciato l’uscita del suo nuovo album, Under The Radar Volume 2, si esibirà sulle note dei brani più famosi del repertorio regalando anche un momento magico ad una fortunatissima fan che sarà chiamata sul palco. Sono circa 12mila i fans attesi ma il numero potrebbe crescere nelle ultime ore. L’apertura dei cancelli è prevista per le 17 e gli ingressi sono: Via Beccheria, Via San Girolamo, Piazza San Giusto, ad eccezione della Pit Area che avrà due ingressi dedicati da entrambi i lati di Via Veneto (lato Bar Plaza e angolo Via Vittorio Emanuele).

MISURE SI SICUREZZA - Robbie Williams, dunque, accende la febbre di musica internazionale nella città toscana che, per l’occasione, è stata blindata dalle forze dell’ordine per garantire la massima sicurezza. Tutti i partecipanti saranno sottoposti a rigidi controlli. Nell’area concerti non si potranno portare valige, trolley, borse e zaini grandi, bombolette spray, compresi deodoranti o antizanzare, trombette da stadio, armi, materiale esplosivo, fumogeni, pietre, coltelli, oggetti da punta o da taglio, catene, bevande alcoliche, sostanze stupefacenti, animali, bastoni per i selfie, ombrelli, aste, strumenti musicali, penne, puntatori laser, droni, biciclette, tende. Sarà proibito, inoltre, esporre materiale che ostacoli la visibilità altrui.

LA SCALETTA - Ecco tutti i brani: "The heavy entertainment show", "Let me entertain you", "Monsoon", "Party like a russian", "Freedom 90", "Love my life", "Livin' on a prayer / Rehab / The best / Kiss / u cant' touch this / Don't you want me / Stayin' alive / She's the one / Here comes the hotstepper / You're the one that I want / Back for good", "Come undone", "Rudebox", "Sweet Caroline", "Rock DJ", "Feel", "Angels", "My way".

