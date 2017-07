BATTITI LIVE 2017/ Bari, Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci sul palco: cast e orari (16 luglio)

Battiti Live

SI PARTE DA BARI CON LA PRIMA TAPPA, OGGI 16 LUGLIO

L’attesa è finita. Questa sera, a partire dalle ore 21, da Piazza Diaz, a Bari, prenderà il via la nuova stagione di Battiti Live 2017, l’evento musicale organizzato da Radionorba, attesissimo dal pubblico dell’Italia meridionale. Sul palco, a condurre le varie serate, ci sarà il direttore artistico di RadioNorba e dell’intera manifestazione Alan Palmieri che, quest’anno, sarà affiancato da Elisabetta Gregoraci che prende il testimone da Bianca Guaccero. Dopo la pugliese, dunque, sul palco del Battiti Live salirà la showgirl calabrese, reduce dal successo di Made in Sud. La serata sarà visibile su RadionorbaTv (canale 730 di Sky), Radionorba, Telenorba e in streaming su radionorba.it e su norbaonline.it. Ad agosto, inoltre, Battiti Live sarà trasmesso anche su Italia 1. La regia dell’evento è affidata a Giovanni Caccamo

ELISABETTA GREGORACI PRONTA AL DEBUTTO

Per Elisabetta Gregoraci si tratta di una grandissima opportunità come conduttrice. A puntare su di lei è stato lo stesso Alan Palmieri che ha spiegato così i motivi che lo hanno convinto a sceglierla come partner: “Elisabetta ha un curriculum completo ed è una donna molto comunicativa, con grande charme e senso dello humor, la persona giusta, insomma, per dialogare con il nostro pubblico. Mi sono bastati pochi incontri per trovare una intesa con lei, Elisabetta ha recepito subito lo spirito di Battiti e il legame speciale che abbiamo con il nostro territorio”. La moglie di Flavio Briatore, durante la conferenza stampa di presentazione, ha poi aggiunto: “Ho accettato con entusiasmo la proposta di Radionorba e sento già l’energia della piazza e del pubblico, i battiti. Sono contenta che questo progetto mi darà anche la possibilità di conoscere più a fondo due regioni bellissime come la Puglia e la Basilicata“.

TUTTO IL CAST – La scaletta è top secret anche se, come fa sapere Radio Norba, ad aprire la serata dovrebbe essere uno dei grandi talenti musicali di quest’anno, diventato subito un beniamino del pubblico. I fans hanno subito pensato a Riki ovvero il vincitore della categoria canto della scuola di Amici. Oltre a Riki, sul palco di Battiti Live, per la prima serata a Bari, ci saranno Fiorella Mannoia, Nek, Mario Venuti, Alex Britti, Chiara, Nina Zilli, Sergio Sylvestre, Michele Bravi, Jake La Furia e Ghali. Gli ospiti internazionali, invece, sono Alok e Jasmine Thompson.

© Riproduzione Riservata.