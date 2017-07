CONCERTO U2 / Roma, Stadio Olimpico, info e scaletta: ultima data italiana (16 luglio)

U2

CONCERTO A ROMA: SECONDA TAPPA ITALIANA

Dopo la prima, entusiasmante tappa italiana del "The Joshua Tree tour" che celebra il trentesimo anniversario dell’album omonimo, considerato un vero capolavoro, gli U2 tornano sul palco dello stadio Olimpico di Roma, oggi 16 luglio. Le porte dello stadio Olimpico si apriranno a partire dalle 16.30. Bono, The Edge, Adam Clayton e Larry Mullen Jr. saliranno sul palco alle 21.10. Lo show, però, inizierà già intorno alle 19.30 quando ad intrattenere il pubblico dello stadio Olimpico ci sarà Noel Gallagher. Per raggiungere l’impianto sportivo, gli spettatori potranno utilizzare i mezzi pubblici oppure in macchina. Come è già accaduto durante la prima serata e negli altri grandi show musicali che si sono svolti in Italia, anche questa sera ci saranno una serie di divieti da osservare. All'interno sarà severamente vietato introdurre: valigie, borse e zaini (sono ammessi solo zaini più piccoli di un foglio A4), bombolette spray come antizanzare e creme solari. Sono proibiti anche altri oggetti come trombette da stadio, fuochi d’artificio, macchine fotografiche professionali, tablet, bastoni da selfie, bevande alcoliche e bottiglie di vetro o di plastica.

LE ALTRE DATE IN EUROPA

Mentre i fans che hanno partecipato alla prima serata continuano a pubblicare sui social foto e video di un concerto che è già stato definito memorabile e che ha emozionato non solo coloro che seguono da anni la band irlandese ma anche i più giovani, quelli che saranno sugli spalti dello stadio Olimpico questa sera sono pronti a partecipare al flash mob organizzato dai responsabili del fanclub italiano e che ieri è stato un vero successo. Durante l’esecuzione di "With or Without You", sugli spalti, i fans formeranno il numero 30 attraverso dei fogli colorati, posizionati sugli sgabelli. Dopo Roma, gli U2 continueranno a girare l’Italia. Queste le altre date: 18 luglio Barcellona, 22 luglio Dublino, 25 e 26 luglio, Saint-Denis (Francia), 29 e 30 luglio Amsterdam, 1 agosto Bruxelles. Successivamente, la band darà il via al tour negli Stati Uniti.

LA SCALETTA

I brani scelti dagli U2 per il tour vanno dai pezzi più famosi del loro repertorio fino agli ultimi successi. Ecco tutte le canzoni previste in scaletta:

1.Sunday Bloody Sunday

2.New Year’s Day

3.Bad

4.Pride (In the Name of Love) (Esecuzione per intero di The Joshua Tree)

5.Where the Streets Have No Name

6.I Still Haven’t found What I’m Looking For

7.With or Without You

8.Bullet the Blue Sky

9.Running to Stand Still

10.Red Hill Mining Town

11.In God’s Country

12.Trip Through Your Wires

13.One Tree Hill

14.Exit

15.Mothers of the Disappeared BIS

16.Miss Sarajevo

17.Beautiful Day

18.Elevation

19.Vertigo

20.Misterious Way

21.Ultraviolet

22.One

