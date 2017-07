EMMA MARRONE/ News: vacanze ad Ibiza tra amici e buoni sentimenti, foto

Emma Marrone

EMMA MARRONE, NEWS: VACANZE SENTIMENTALI AD IBIZA

Le vacanze di Emma Marrone proseguono ad Ibiza, dove la cantante è attorniata dall'affetto degli amici a lei più cari. Negli ultimi giorni si era fatto un gran parlare di un possibile rapporto sentimentale con il cantante dei Negramaro Giuliano Sangiorgi, ma tale voce per il momento non ha trovato né conferme né smentite da parte dei diretti interessati. Quel che sappiamo per certo è che il rocker salentino non si trova ad Ibiza al fianco della Brown, in quanto lui e la sua band sono impegnati nella scrittura del nuovo singolo, frutto di una collaborazione con Mika.

Emma preferisce dedicarsi agli amici e ai buoni sentimenti, come evidenziato dall'ultimo scatto da lei pubblicato su Instagram. In esso la cantante ha fotografato alcune rose, citando una canzone di Vinicio Caposella: "Con una rosa hai detto vienimi a cercare tutta la sera io resterò da sola ed io per te. muoio per te. con una rosa sono venuto a te... #viniciocapossela #lamusicasempreovunque #ispirazioni #nuoverotte" (clicca qui per vedere lo scatto e leggere i commenti dei fan). Archiviate le polemiche per l'esibizione al Wind Summer Festival e, ancor prima, per la pubblicazione di scatti pubblicitari considerati dai fan un po' troppo appariscenti, ad Emma non resta altro che godersi la pace e la tranquillità di Ibiza. Quanto meno fino al termine delle vacanze che dovrebbero concludersi a fine luglio.

