JUSTIN BIEBER/ News: nuovi problemi con la giustizia per il cantante (oggi, 17 luglio)

Justin Bieber

JUSTIN BIEBER, NEWS: MULTATO PER L'USO DI TELEFONO ALLA GUIDA

Da qualche tempo Justin Bieber era estraneo a scandali o brutte figure, balzate alle cronache per qualche suo colpo di testa. Ma puntualmente, dopo qualche giorno dedicato alla religione in Australia, il suo ritorno negli Stati Uniti ha sancito anche il ritorno alle vecchie abitudini.

La notizia che ha fatto velocemente il giro del web è stata la multa presa a Los Angeles: la pop star è stata sorpresa dalla polizia locale (anche se qualcuno ipotizza che possa trattarsi del suo sosia), mentre si trovava alla guida del suo Suv parlando al telefono. Secondo quanto riportato dal tabloid americano TMZ non sarebbero sopraggiunti particolari problemi in seguito alla contravvenzione e il cantante sarebbe risultato calmo e collaborativo. La pagina Facebook Justin Bieber Italia ha dedicato diversi scatti a quanto accaduto, mostrando come in effetti il cantante abbia rinunciato a comportamenti scorretti, rassegnandosi facilmente alla salata multa (che in California, per questo reato, è superiore ai 150 euro). Clicca qui per vedere le foto del brutto pomeriggio della pop star, che finalmente ha fatto ritorno negli States dopo una lunga trasferta tra Europa e Australia. A fine luglio, infatti, ripartirà il suo Purpose Tour che lo porterà in varie località degli Stati Uniti e del Canada.

